IFK Göteborg nöjda med en poäng mot BP - en konstig känsla för Eriksson: "Gör ont i mig"

Brommapojkarna och IFK Göteborg spelade 0-0 på Grimsta. Oscar Pettersson hade flera målchanser, men bollen ville inte in. Efter matchen var han och lagkamraterna besvikna med att ”bara” har fått en poäng.

- Jag borde absolut ha avgjort den här matchen. Jag hade väl tre-fyra-fem chanser som var bra målchanser. Jag fick inte riktigt träff på chanserna med vänsterfoten, vilket är svagt. Jag fick inte kontroll på bollen, jag försökte ta den på ett tillslag men den studsade lite konstigt och jag fick inte till det. En annan dag hade jag gjort två mål på de här chanserna, säger Pettersson.

- Ibland sitter allt och ibland blir det stolpe ut. Det var en sån match i dag där bollen inte gick in, men så långe man är där och skapar chanserna och kommer in i rätt ytor så kommer den gå in. Men i dag gjorde den inte det, vilket är tråkigt. Men om jag får välja själv så kommer jag hellre till tio lägen och missar än att inte komma till några alls.

Är du nöjd med kryss?

- Nej inte så som matchen var. Vi var det bättre laget. Jag hade många chanser där jag ska göra det bättre, men det var inte bara jag utan vi hade flera andra chanser också. Vi skapade väldigt mycket. Så jag tycker inte att vi ska vara nöjda med kryss mot något lag hemma.

Målvakten Filip Sidklev håller med:

- Det känns mer som två tappade poäng än en vunnen. Vi för spelet, kommer till fler chanser än vad Göteborg har, säger han.

En poäng var mer välkommet i IFK Göteborg. Det efter att laget inledde allsvenskan med fyra raka förluster. Men efter det har man nu en seger mot Degerfors och två oavgjorda mot IFK Norrköping och BP.

- Vi gör en helt okej match och får med oss en pinne, även om vi givetvis vill vinna. Det är blandade känslor. Jag är glad för poängen. Jag är glad för att vi är obesegrade i tre raka matcher och har hållit nollan i två av dem, säger Sebastian Eriksson.

- Sedan hade vi behövt vinna i dag och det är en match som vi egentligen ska vinna om man är IFK Göteborg. Så ser man det från vårt perspektiv nu med vad som har hänt sista tiden så är jag på något sätt nöjd med poängen. Vi får fortsätta jobba stenhårt.

Hur är det att som IFK Göteborg känna så, att vara nöjd med en poäng mot BP?

- Det är konstigt. För mig är det konstigt. Jag har växt upp i Blåvitt där det är vinnarkultur och när jag växte upp och kom fram har vi alltid varit i toppen, och även under många andra år har vi varit det. Sedan får man ta det för vad det är och vi är i den situationen vi är i nu. Då finns det bara en sak att jobba med och det är nästa match och nästa prestation. Sedan att jag tycker att det är konstigt… det är bara sån skit som jag grubblar på hemma. Jag vill tillbaka till toppen, men just nu är vi i en situation där vi slåss i botten i stället. Det gör ont i mig, men jag är fullt besluten att göra allt jag kan för att vända på det här.