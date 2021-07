Inhoppare frälste Norrköping - sänkte MFF sent med första allsvenska målet

Malmö FF inledde bäst och var nära att ta ledningen redan efter fyra minuter. Ett inlägg från Adi Nalic hittade Veljko Birmancevic på den bortre stolpen, som nickade och bollen hamnade i ribban via en IFK-försvarare. Men det var Peking som tog ledningen i den tolfte minuten, när Abdulrazaq Ishaq spelade fram Linus Wahlqvist i straffområdet. Högerbacken passade bollen till en fri Carl Björk som rakade in bollen i öppet mål.



Repliken kom omgående från MFF, och det var Antonio Colak som placerade in bollen med ett skott utifrån straffområdeslinjen. Colak fick också nästa chans efter en hörna några minuter senare, men nicken hamnade rakt på Oscar Jansson. I den 19:e minuten kom en ny hörna från MFF; Franz Brorsson nickade den mot Colak framför målet, men avslutet gick högt över.

Nästa Peking-läge dröjde till den 25:e minuten, när Isak Bergmann Jóhannesson sköt ett skott utifrån straffområdet någon meter över Johan Dahlins mål. Strax därefter testade MFF:s Erdal Rakip med ett distansskott som gick ungefär lika högt över.



I den 33:e minuten hittade Maic Sema till Ari Frey Skúlason utanför straffområdet; islänningen drog till och bollen gick via Jonas Knudsen precis över Dahlins ribba. Skúlason skulle hitta sin landsman Bergmann Jóhannesson med ett inlägg tre minuter senare, men tonåringen kunde styra bollen på mål.



Colak skulle få ett fjärde målläge sex minuter innan paus, och sköt rakt på Jansson, innan Skúlason fick bollen en meter från MFF:s straffområde och prickade in 2-1 med ett skott som gick via Dahlins vänstra stolpe och in. I den 43:e minuter replikerade Colak för andra gången omgående efter ett IFK-mål. Den här gången slarvade hemmabacken Marco Lund i en duell med anfallaren, som chippade över Jansson och ordnade kvitteringen.

Efter denna intensiva halvlek fick Sema den första chansen efter pausen, när han i den 50:e minuten styrde en klack rakt på Dahlin. Tio minuter senare vann IFK Norrköping ett motlägg på mittplan och bollen letade sig fram till Björk till vänster i straffområdet, men Dahlin kunde rädda skottet längs marken. I minut 67 fick hemmalagets Christopher Telo ett skottläge från distans och avslutade strax över ribban. Tempot gick ner betydligt i andra halvleks inledning, där IFK Norrköping hade ett litet övertag.



MFF:s första målchans dröjde till den 70:e minuten när Erdal Rakip markskott tog på en hemmaförsvarare och styrdes till hörna precis framför målet. Ett par minuter senare nickskarvades bollen på en MFF-hörna och Franz Brorsson nickade just över Janssons ribba.



I den 83:e minuten skulle IFK Norrköpings Wahlqvist göra sin andra assist. Målskytten var den inbytte 19-åringen Lucas Lima, som gjorde sitt första allsvenska mål med ett pressat skott förbi Johan Dahlin. Det blev det sista i målväg i denna mycket underhållande match. Colak fick ett sista läge på tilläggstid men skottet gick rakt på Jansson, och inbytte Oscar Lewicki sköt över.

3-2-resultatet betyder att IFK Norrköping krymper avståndet till serieledande MFF till sex poäng, med en match till godo dessutom.

- Det är en obeskrivlig känsla. Det är jättekul, säger Lima till Discovery+ efter matchen.

Han fortsätter:

- Ord kan inte beskriva det. Det är för mycket känslor just nu. Jag har varit borta jättelänge från fotbollen jättelänge. Att få komma tillbaka och få hjälpa sitt lag på det här sättet… Det går inte att beskriva.

Startelvor:

IFK Norrköping: Jansson - Wahlqvist (K), Lund, Agardius (utbytt 56') - Abdulrazak, Fransson, Skulason, Telo (81') - Sema (64'), Björk (64'), Bergmann Johannesson Byten: Adegbenro (56'), Khazeni, Lima (64'), Salihovic (81')

Malmö FF: Dahlin - Beijmo (utbytt 84'), Brorsson, Nielsen (K), Knudsen - Vagic (utbytt 46'), Rakip - Berget, Nalic (71'), Birmancevic (46') - Colak Byten: Lewicki, Rieks (46'), Nanasi (71'), Larsson (84'), Sarr (87') Gula kort: Colak (36'), Khazeni (75'), Lund (90')