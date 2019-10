Janosevic lär vikariera mot MFF: "Inte något som helst problem"

AIK bortaspelar under måndagen mot Malmö FF på Stadion i Skåne. Stormötet är viktigt för guldstriden, då både AIK och MFF är tre poäng efter Djurgården i serieledning och därmed kan ett möjligt tapp av Oscar Linnér vara extra tungt för Skånelaget.

Tränaren Rikard Norling berättade under lördagen att Linnér är "ytterst tveksam" till spel och möjligen kan i stället andremålvakten Budimir Janosevic, precis som mot Falkenberg, åter täcka upp för Linnér och spela från start på Stadion.

Janosevic vågar däremot ännu inte själv ta ut något i förskott.

- Jag vet inte om jag kommer att spela. Det är fortfarande inte säkert om Oscar kan spela eller inte, men jag förbereder mig som vanligt och för att jag ska spela. Om jag får spela spelar jag och om jag inte spelar är jag på bänken som vanligt. För mig är det normala förberedelser som inför alla matcher, även om det är stort fokus på den här matchen, då det är en väldigt viktig match för oss, säger Janosevic till Fotbollskanalen.

Janosevic spelade, som bekant, senast i 5-1-segern mot Falkenberg och tycker sig vara i bra form även inför den här matchen.

- Ja, ja. Du kan bara titta på förra matchen. Allting kändes bra, stabilt och säkert. Jag har tränat normalt och bra under hela säsongen. Jag har också varit i klubben i två år nu, så jag känner alla i laget bra. Det är inte något som helst problem. Jag har en bra känsla i kroppen efter att ha fått en match och jag är glad om jag får spela.

Är det tufft att plötsligt kastas in och spela när du inte har spelat så mycket under säsongen?

- Ja, men det är mer av en mental grej och det är en av mina kvaliteter. Jag är van vid och stabil i den här situationen. Det är tufft när du inte har spelat på hela säsongen och bara hoppar in och spelar i de här viktiga matcherna om SM-guld eller om en Europa League-plats, men det är mitt jobb och en del av jobbet. Jag hanterar det bra och är glad över varje minut jag kan få på planen. Det spelar ingen roll hur tuff stund det är. Bra spelare väljer inte rätt möjlighet, du tar varje möjlighet du får. Jag ska ta den här möjligheten och göra det så bra jag bara kan.

Du har varit andremålvakt i två år. Är du okej med det?

- Självklart är jag inte okej med det. Jag är en professionell idrottare och då kan jag inte vara okej med det, jag kan aldrig vara okej med det. När jag är okej med det tror jag att jag borde lämna in mina kläder, skor och se mig om efter ett annat jobb. Jag är inte okej med det, men jag tycker att man måste ha ett professionellt beteende kring hur man hanterar saker och ting. Jag pratar bara på planen genom matcher och träningar, säger Janosevic.

- Jag tycker att man ska göra allt för att få spela, men sedan är det upp till klubben och tränaren att besluta om vad som för stunden är bäst för laget. Då får man sedan respons från dem om vad som händer och om de är nöjda med en. Om du inte vill acceptera saker och ting och att fajtas för din plats får du i stället prata med dem och se vilka lösningar som finns. Jag ser dock mig själv här och vill göra det bästa jag kan för laget och klubben. Jag vill representera AIK på ett bra sätt på alla olika nivåer, det är så jag tycker att en professionell idrottare ska se på saken, fortsätter han.

"Det är i stora stundar som hjältar föds", brukar det heta. Janosevic vågar däremot inte hoppas på att bli en lite oväntad hjälte mot MFF, men hoppas på att göra en bra match.

- Hjältar föds i elden. Du smider medan järnet är varmt. Det kommer med all säkerhet att bli en het match och jag ser fram emot det. Jag skulle bli glad om laget spelade perfekt och om jag inte skulla ha något att göra, men jag gissar att det kommer att bli en väldigt tuff och öppen match. Jag gissar att jag kommer att ha mycket att göra, så vi får se, säger han och fortsätter:

- Jag vill inte prata inför matchen om att jag skulle kunna bli hjälte eller något, men jag kommer att göra mitt bästa för att försöka bli det om laget behöver mig som en hjälte i den här matchen. Jag pratar alltid hellre efteråt när jag har gjort ett bra jobb än att prata inför något och ge löften. Jag tror att det ger dålig karma. Vi får se efter matchen, men jag ser fram emot att hjälpa laget med räddningar.

Vad tror du om atmosfären?

- Jag tror att det kommer att vara fullsatt. Det är avslutningen av säsongen, fyra lag slåss om SM-guldet, de spelar i Europa League och Malmö är ett bra lag. Jag har full respekt för dem och det är en utmaning för oss att gå ut dit och göra det så bra vi kan. Vi är fortfarande regerande mästare, så vi ger inte upp. Vi ska gå dit för att fajtas om att försvara titeln.

Janosevic lämnade inför säsongen 2018 Brommapojkarna för spel i AIK. I fjol gjorde målvakten nio framträdanden i allsvenskan.

AIK:s bortamöte med Malmö börjar klockan 19.00 på måndag och sänds på Sportkanalen och streamat på cmore.se.