Järdler: "Direkt dåligt av mig om jag sagt att han inte får spela mot AIK"

Inför den här säsongen valde Mjällby att låna in Samuel Brolin från AIK. 20-åringen har konkurrerat ut Carljohan Eriksson mellan stolparna och under lördagen stod Brolin mot just AIK i lagets våravslutning. Matchen slutade 2-2.

För Mjällbys tränare Christian Järdler var det givet att ge Brolin chansen.

- För mig har det varit ganska självklart. Samuel hade släppt in två spelmål på fem omgångar innan den här matchen, det är ett fantastiskt facit. Så för mig var det ingen stor sak, säger Järdler och fortsätter:

- Jag ser det som att det hade varit direkt dåligt ledarskap av mig att gå till Samuel och säga: "Du får inte spela för vi möter AIK". Då hade jag visat att jag inte litar på honom. Han har förtjänat att få spela och han gjorde det bra i den här matchen.

För Brolin själv har uppladdningen inför matchen varit annorlunda.

- Det var jättespeciellt på alla sätt och vis. Men det är den här klyschan, när domaren väl blåser igång matchen så släpper man det. Så var det väl lite. Men det var häftigt att kliva ut här.

- Internt har det inte varit något snack innan matchen. Och det har heller inte sagts: "Du ska spela". Jag har bara lagt det åt sidan och tagit det här som vilken match som helst. Han (Christian Järdler) gav mig förtroendet och det är jag väldigt glad över.

Han är glad över att Mjällby kunde knipa en poäng på bortaplan.

- Jag tillhör Mjällby i år och det viktigaste är att vi tar poäng. Det är det jag fajtas för. Men det hade varit skönare med tre poäng.

Brolin medger att det kändes extra viktigt att visa upp sig från sin bästa sida mot just klubben han tillhör.

- Absolut. Jag pratade med "Kenny" (Stamatopoulos), målvaktstränaren, efteråt nu och han garvade och sa: "Du ska veta att det var rätt mycket press inför matchen". Det är svårt att undgå det när man möter sitt eget lag. Det är väldigt speciellt. Men jag fick försöka tackla det också. Det är bra att kunna det. När jag förhoppningsvis står i AIK någon dag kommer det vara press i varje match.

Hur ser du på din inledning på säsongen?

- Jag är väldigt glad över att jag fått förtroendet och jag tycker att jag tagit vara på chansen på alla sätt. Jag fick inleda på bänken i två matcher men motgångar kommer att komma, det handlar bara om hur man hanterar det. Jag tycker att jag gjorde det på ett professionellt sätt. Då får man sin chans och då gäller det att ta den, framför allt som målvakt. Jag tycker att jag gjort en godkänd vårsäsong.