Jimmy Thelin förlängde med Elfsborg - trots stora intresset: "Inte svårt"

Tränarförebild?

- Det finns väldigt många där. Men när jag började var det allt från Mourinho och Guardiola till Klopp och flera andra. Nu blir det mer att försöka skapa egna saker, så det var lite svårt att säga någon här kände jag.

Vem är den första spelaren som du tar ut i startelvan?

- Det får ni se när den första cupmatchen börjar. Det är för tidigt, vi måste ge alla en chans här.

Vilken är din största framgång i karriären?

- Jag tycker att det senaste året var väldigt givande och intressant. Hur flera duktiga spelare gick vidare mitt under säsongen - men att vi ändå lyckades vara med och utmana hela vägen in i mål. Det var ett väldigt intensivt år och ett starkt minne, även om just sista matchen blev som den blev.

Läsa bok eller lyssna på podcast?

- Bok, jag läser Atomic Habbits (av James Clear) just nu. Den ligger på nattduksbordet på rummet.

Vad gör dig lycklig i livet?

- Att mina nära och kära mår bra. Då mår jag bra.