Johan Larsson: "Vi kommer inte spela på något kryss"

Tillsammans med Niklas Hult, Simon Hedlund och Per Frick är Johan Larsson en av fyra spelare i IF Elfsborg som var med guldåret 2012.

I eftermiddag har kvartetten chans att bli svenska mästare för andra gången i sina respektive karriärer när Elfsborg ställs borta mot Malmö FF i en ren final på Eleda Stadion.

- Det ska bli jättekul. Det är en sådan match man som liten drömde om att få spela, när man tar allt eller torskar allt. Det är på något sätt de kulisserna man vill ha. Det är en jättemöjlighet att åka dit, vinna och vinna SM-guld, säger Johan Larsson till Fotbollskanalen.

Och förutsättningarna för att det ska bli just SM-guld är enkla: oavgjort eller vinst och det blir guldfirande i Borås.

Är det skönt att det inte finns något efter den här matchen?

- Ja. Sedan är jag inte dummare än jag vet att vi möter Malmö, som är jättebra. Men det är på något sätt de här matcherna man kommer ihåg när man summerar karriären. Och, innan man hade en karriär, matcherna man ville vara en del av.

Trots att ett eventuellt kryss kommer bära hela vägen till Boråsklubbens sjunde SM-titel vägrar lagkaptenen gå in i matchen och spela på oavgjort.

- Det i sig tror jag inte … Det är klart att vi vet vad det innebär om det står och väger på slutet och man har ett likaresultat, liksom att de förstår att de behöver flytta fram folk. Men inte på förhand. Vi kan inte åka dit och spela på något kryss. Det har vi aldrig gjort tidigare och kommer inte göra i framtiden heller.

I årets upplaga av Elfsborg är Johan Larsson näst äldst i truppen, bara några månader yngre än Niklas Hult.

Hur bidrar du som lagkapten med din erfarenhet en sådan här vecka?

- Jag tror att det är väldigt individuellt vad man behöver och känner inför en sådan här match. Jag har full respekt för att en del är lite mer nervösa och pirriga och inte har provat den här typen av matcher förut. Man får känna av läget med olika individer och vad de behöver. Vi är ju ett par stycken som är lite äldre och har provat det tidigare och kanske inte behöver den verbala kontakten på det sättet. Men en del har inte provat det. Då får man vara lugn samlad för att visa: "Det blir bra, det här."

Viktigt att finnas där för de yngre?

- Det tror jag, definitivt. Men också känna av vilka som är i behov av det och vilka som behöver vara för sig själva.

Trots läget Elfsborg nu befinner sig i inledde man faktiskt säsongen 2023 något trögt. I premiären föll man med 0-2 hemma mot BK Häcken och matchen därpå slutade mållös borta mot Varbergs Bois. Det var först i omgång tre som ketchupeffekten kom vad det gäller mål framåt (5-0 mot BP) - och så har det rullat på sedan dess.

- Vi mötte fjolårets segrare i första matchen och de var bättre än oss. Sedan en gnetmatch i Varberg, men vi har varit vassa på att lägga saker bakom oss och se framåt, säger 33-åringen.

När märkte du att ni hade något speciellt på gång?

- Man tycker ju tidigt att det verkar stämma, att vi tog poäng som vi skulle. Vi vann mot Malmö hemma och har hängt i under sommaren. Man känner att det ser bra ut, men man vet också hur långt fram det är till där vi är i dag. Man bevarar alltid tron, men det är inte alltid som det går som man tänkt.

Sedan han vände hem till klubben från danska Bröndby inför säsongen 2020 har Elfsborg slutat tvåa, fyra och sexa.

- Vi har ju visat höjden under alla tre säsonger, men haft en dålig ovana av att ha lite lägre bottennivå under andra säsonger. I fjol hade vi en lite för lång period under sommaren där vi tappade lite för många poäng och mark i tabellen. I år har vår lägstanivå hittat en nivå som är respektabel, där vi kunnat ta poäng eller till och med vunnit när dagen inte är där.

Vad betyder Elfsborg för dig?

- Otroligt mycket. Jag har följt det sedan barnsben och det har alltid varit mitt lag. Jag har följt laget under perioderna jag inte var här och hade ont i hjärtat när det var lite kämpigare för klubben. Det är klart att Elfsborg ligger mig väldigt, väldigt nära hjärtat.

Blir det den största matchen i din karriär?

- Ja, i Elfsborg blir det nog det. Jag har ju vunnit både cupen och SM-guld här, men ettan mot tvåan är ju något som slår högt. Cupfinalen är ju stor i Danmark och vi mötte FCK något år där, men det här blir stort. Det blir det.

På Eleda Stadion väntar ett publiktryck av sällan skådat slag och de drygt 20 000 biljetterna som funnits tillgängliga har varit slutsålda sedan veckor tillbaka. Johan Larsson förväntar sig ett Malmö FF som går för segern från minut ett.

- De kommer komma ut med gasen i botten, såklart. För oss handlar det om att verkligen visa att vi är redo för den fighten och redo för att ta den.

Är det extra viktigt att stå emot första kvarten?

- Det är alltid viktigt, men vi får försöka använda det till vår fördel. Att de kommer med mycket folk och kommer försöka komma med en anstormning. Det är på något sätt vår uppgift att reda ut den stormen och vara farliga åt andra hållet.

Vem är favorit?

- Jag tror att det är väldigt öppet. Jag ser ingen större favorit. De har styrkor och vi har styrkor, så det handlar om att gå ut och ta fram det mesta av det, avslutar Johan Larsson.