Guldmatchen simulerad - MFF favorit att vinna

Malmö FF och IF Elfsborg gör under söndagen upp i en seriefinal och helt avgörande match om SM-guldet på Eleda Stadion i Malmö. Elfsborg hade i söndags chans att fira SM-guld vid seger mot Degerfors IF hemma på Borås Arena, men kryssade, och därmed avgörs toppstriden först till helgen i Skåne.

Inför matchen är Elfsborg i serieledning med tre poäng ner till Malmö på andra plats, samtidigt som lagen har lika i målskillnad. Elfsborg tar därmed guld vid seger eller kryss, medan Malmö tar guld vid seger.

Nu har Playmaker AI:s Ola Lidmark Eriksson simulerat matchen för att se vilket lag som är favorit, och utifrån Lidmark Erikssons siffror är det Malmö FF.

Annons

- Ja, här får man ju konstatera att Elfsborg tappat lite mer kvalitet under säsongen än vad MFF har gjort. Så med det sagt: På 100 000 simuleringar jag har gjort nu så vinner MFF matchen 62 432 gånger, så de är fortsatt lite favorit hos min simulator, kommenterar han.

Elfsborg har bärgat två SM-guld under 2000-talet, 2006 och 2012, medan Malmö tagit åtta guld under samma tidsperiod, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020 och 2021.