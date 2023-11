Därför har MFF färre skador i år: "Ibland tillfälligheter"

2022 blev ett nattsvart allsvenskt år för Malmö FF. En orsak var den smått otroliga mängden skador, där MFF vid tillfällen under både våren och hösten hade en hel startelva otillgänglig. En förklaring var de mer intensiva träningarna under det första halvåret, som initierades av dåvarande tränaren Milos Milojevic och den sportsliga ledningen.

- Ibland är det omständigheter. Dels så tror jag att vår träningsdos med truppen vi hade i fjol var lite för tuff. Det är en sak. Sedan kom vi även in i en otroligt tuff matchperiod i april, med flyttad match och en cupfinal, där vi kanske då gick på gränsen med vissa spelare i detta, som gjorde att vi fick lite fler skador där, säger han och fortsätter:

- Man vet inte riktigt. Men jag skulle gissa, jag tror att vi låg lite för högt med vissa spelare. Då kom vi in i en cirkel med några skador - då fick de som var friska gå på lite för hårt. Vi blev färre spelare och det blev någon skada till. Vi kom in i en liten ond cirkel, och vi gjorde egentligen lite samma problem när vi kom in till Europaspelet.