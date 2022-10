JUST NU: Hjärnsläpp i Djurgården - Danielson gör självmål

Djurgårdens IF reste under lördagseftermiddagen till Stora Valla för att ta sig an Degerfors IF på bortaplan. Blåränderna gick in i matchen som serieledare, en poäng före tvåan BK Häcken och jagade därmed en seger för att behålla förstaplatsen.

Men det var Degerfors som fick fira först efter 29 minuters spel. Då dök inlånade Omar Faraj upp i straffområdet och stötte in bollen i mål till 1-0 för hemmalaget.

- En svag första halvlek från Djurgårdshåll. Jag tycker att vi slarvar med bollen och är långt ifrån i pressen. Det finns delar som är okej, men i det stora hela är det en sämre halvlek från vår sida, säger Djurgårdens lagkapten Magnus Eriksson till Discovery+ i halvtid.

I andra halvlek kom nästa kalldusch för Djurgården. Marcus Danielson och Jacob Widell Zetterström hittade inte rätt i kommunikationen sinsemellan, vilket resulterade i att Danielson nickade in bollen i eget mål till tvåmålsunderläge.

Startelvor:



Degerfors: Gal - Granath, Ohlsson, Lagerbielke - Gyau, Carlén, Gravius, Bouzaiene - Örqvist, Faraj, Djurdjic.

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Danielson, Löfgren, Andersson - Finndell, Schüller, Eriksson - Asoro, Edvardsen, Doumbouya.