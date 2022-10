JUST NU: Schüller startar för Djurgården efter skadeoron

Djurgårdens IF reser under lördagseftermiddagen till Stora Valla för att ta sig an Degerfors IF på bortaplan. Blåränderna går in i matchen som serieledare, en poäng före tvåan BK Häcken och jagar därmed seger för att behålla förstaplatsen.

När startelvorna presenterades en timme inför avspark stod det klart att kuggen Rasmus Schüller inleder från start, trots skadeoro då han lämnat den finska landslagssamlingen med en fotskada. Även Hjalmar Ekdal och Gustav Wikheim är tillbaka från skada, men båda inleder på bänken.

Startelvor:



Degerfors: Gal - Granath, Ohlsson, Lagerbielke - Gyau, Carlén, Gravius, Bouzaiene - Örqvist, Faraj, Djurdjic.

ANNONS

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Danielson, Löfgren, Andersson - Finndell, Schüller, Eriksson - Asoro, Edvardsen, Doumbouya.