Kalmar FF flyttar upp Rony Jansson

Rony Jansson anslöt till Kalmar FF för ett år sedan och finländarens senaste klubbadress var då finländska Klubi 04 (HJK). Den 18-årige mittbacken verkar ha utmärkt sig under fjolåret, för nu flyttas han upp i A-laget. Det bekräftar KFF på sin hemsida.

- Förra säsongen var väldigt nyttig för mig. Jag fick möjlighet att komma in i spelsättet, lära mig hur allting fungerar och testa på hur det är att bo själv i ett nytt land. Vi hade en ganska bra säsong med U19-laget trots förlusten i kvalet till allsvenskan som var väldigt tung för oss. Jag var också väldigt glad att få möjligheten till spel med U21-laget där jag fick ta ett stort ansvar direkt. Individuellt är jag ganska nöjd med min utveckling under fjolårssäsongen. I år ser jag fram emot att komma in i A-lagsfotbollen, skaffa mig mer erfarenhet samtidigt som jag får vara skadefri och lära mig mycket längs med vägen, säger han till klubbens hemsida.