Klart: Då ska Daniel Kindberg upp i rätten

Den 10 december i fjol beslutade sig åklagare Niklas Jeppsson för att väcka åtal mot Daniel Kindberg, tidigare ordförande i Östersund, och de två medåtalade, ”Sollefteåbon” och ”Peab-mannen”. Kindberg står åtalad på fyra punkter: Grov trolöshet mot huvudman i två fall, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott i fyra fall.

De åtalade misstänks på ett olagligt sätt slussat in totalt 15,6 miljoner kronor i Sollefteåbons företag, till en början via boalget Fältjägaren, där Kindberg var vd fram till 2014 och därefter via Östersundshem då Kindberg gick över till det kommunala bostadsbolaget.

"De tre tilltalade har haft en gemensam brottsplan som syftat till att utnyttja projektchefen (Peabmannen) och VD:s (Daniel Kindberg) möjligheter att godkänna fakturor i Peab Anläggning AB (Peab) samt Fältjägaren 7 AB (F7AB) och Östersundshem Exploatering AB (Östersundshem). Genom osanna fakturor har pengar förts till Sollefteåföretagarens bolag", skrev Ekobrottsmyndigheten i en sammanfattning i samband med att åtal väcktes.

"Förfarandet har enligt åtalet gått till så att Sollefteåföretagaren upprättat fakturor som omfattat arbete som inte utförts och skickat dessa till Peab. Projektchefen (Peabmannen) har i sin tur godkänt dessa fakturor så att de utbetalats trots att han känt till att arbete inte utförts. På så sätt har cirka 11,8 miljoner kronor betalats ut felaktigt".

Nu rapporterar Östersunds-Posten att datum för rättegången har satts. Förhandlingen kommer att påbörjas den 24 april och delas upp i etapper. Den första delen blir den 24-26 april, därefter har man även avsatt tid den 14,16,27,28 och 29 maj samt 3,4,5,7 juni.

Rättegången kommer att hållas i Ångermanlands tingsrätt i Härnösand.