Kritiskt Djurgården: "Gick rakt i fällan…"

Det var en tydligt nedstämd Jacob Widell Zetterström som mötte media efter Djurgårdens 3-2-förlust mot Varberg under söndagen. Topplaget släppte in två hörnmål och totalt hade gästerna bara fyra avslut under hela matchen.

- Det sura är att vi gjorde väldigt mycket bra. Vi kom till väldigt många lägen. Men det är svårt att vinna när vi släpper in tre mål, säger målvakten Jacob Widell Zetterström.

Hur ser du på situationerna vid baklängesmålen?

- Det är väl mycket som kan förbättras.

Från din eller allas sida?

- Jag vet inte. Det är klart att jag hade velat göra saker annorlunda så här i efterhand, men det går inte. Vi får titta på det och se till att vi undviker att göra så igen.

Djurgårdens målkung Edward Chilufya är besviken över att laget släppte in två hörnmål.

- Vi visste att det (fasta situationer) var deras enda chans att göra mål. Vi behövde stänga till där, men det gick inte enligt plan. Det är så surt… men vi gjorde vad vi kunde, säger "Chili".

Mittbacken Jacob Une Larsson på samma tema:

- Vi gick rakt in i den fällan. Vi hade pratat om det (fasta situationer) innan matchen och lyckades inte skydda målet. De gjorde det bättre än vad vi gjorde det. Förklaringen är inte svårare än så.

- Sen handlar det inte bara om själva fasta situationen, utan hur den kommer till. Ofta när du släpper in ett mål så är det inte ett fel som ligger bakom det utan flera fel i följd, säger Une Larsson.

Djurgårdens förlust och Malmös seger (mot Kalmar) under söndagen innebär att de blårandiga kan bli som bäst tvåa i årets allsvenska.