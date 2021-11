TV: Mardrömsförlust för Djurgården - guldet borta vid MFF-seger

Djurgården skulle besegra Varberg och sätta press på Malmö FF i den allsvenska guldstriden under söndagen, tänkte många. Men så blev det inte. De blårandiga föll hemma på Tele2 Arena, vilket gör att Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs mannar inte kan vinna titeln om MFF slår Kalmar under söndagen.

Det var Djurgården som skapade flest målchanser i den första halvleken, men det var Varberg som hittade nätet.

I den 33:e minuten nickade Alexander Johansson in 1-0 vid den främre stolpen på en hörna.

- Vi klantade till det rejält, kommenterade Djurgårdens tränare Kim Bergstrand för Discovery+ i paus.

Därefter kom Djurgården till två farliga avslut som Varbergs målvakt Philip Mårtensson räddade, och på tilläggstid uppstod sedan ett drömläge att göra mål på för det guldjagande hemmalaget. Haris Radetinac fälldes i offensivt straffområde och ordnade en straff, men även den vägrade Mårtensson att släppa förbi sig. Poängkungen Magnus Erikssons försök räddades av Varbergs keeper.

Tidigt i den andra halvleken nickade Edward Chilufya in ett inlägg från Haris Radetinac till 1-1, och då såg Djurgården ut att gå mot en viktig vändning i jakten på SM-guldet. Men istället åkte man på två nya kallduschar.

I den 55:e minuten gjorde Ryan Moon 2-1 till Varberg efter en hörna, och i den 61:a minuten placerade Albin Winbo in 3-1 till gästerna. Inhopparen blev helt ren efter en kontring.

Djurgården skapade en rad farligheter efter bortalagets tredje mål, men avsluten var antingen missriktade eller räddades av Varberg-spelare. Exempelvis rensades en Hjalmar Ekdal-nick bort på mållinjen.

På tilläggstid kom ett sent reduceringsmål när Joel Asoro höll sig framme i straffområdet, men mer än så hann Djurgården inte med.

- Det är jobbigt. Det känns för jävligt, säger Djurgårdens Haris Radetinac till Discovery+.

- Vi släppte in alldeles för billiga mål. De hade tre chanser och gjorde tre mål. Det får inte hända om man ska vinna guld. Det är för dåligt och för enkelt.

Magnus Eriksson till Discovery+:

- Det är tungt. Vi kontrollerade det ganska bra men de gjorde tre mål på oss på hemmaplan, det är inte tillräckligt bra.

Eriksson punktmarkerades av olika Varberg-spelare genom matchen.

- Jag gör kanske min sämsta match för i år så det är bara lyfta på hatten och säga att de lyckades.

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand fyller i:

- Jag är besviken såklart - mest över resultatet. Jag vet inte om Jacob tillåts göra någon räddning i dag. Det känns som att det är två fasta situationer, pang pang, så det är mycket som hade kunnat bli annorlunda, säger Kim Bergstrand till Discovery+.

I Varberg-lägret var det desto gladare miner.

- Vi ska ha en riktig partybuss i kväll. Den ska gunga, säger Bois-tränaren Joakim Persson.

Det blev en 3-2-förlust för Djurgården, som nu riskerar att hamna utanför topp tre. Skulle Malmö besegra Kalmar under söndagskvällen kan Djurgården inte vinna guld, och dessutom har MFF i sådana fall möjligheten att bli ”mästare i kavaj” under måndagen. Ett kryss mellan Elfsborg och AIK gör att det scenariot slår in. Djurgården har en poäng ner till AIK och två poäng ner till Elfsborg.

- Det känns omöjligt att vinna guldet nu... Malmö vet att vi förlorade så de lär kämpa till sista sekunden i sin match, säger Edward Chilufya till Fotbollskanalen.

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Haris Radetinac, Jacob Une Larsson (Emmanuel Banda 74), Hjalmar Ekdal, Elliot Käck - Hampus Finndell, Rasmus Schüller, Magnus Eriksson - Edward Chilufya, Kalle Holmberg (Emir Kujovic 62), Nicklas Bärkroth (Albion Ademi 62).

Varbergs lag: Philip Mårtensson - Joakim Lindner, Oliver Stanisic, Hampus Zackrisson - Gideon Mensah (Ryan Moon 28), Luke Le Roux (Robin Tranberg 60), Albert Ejupi, Alexander Johansson (Des Kunst 74) - Victor Karlsson (Albin Winbo 60), Robin Simovic, Tashreeq Matthews (Oliver Afonsi 60).