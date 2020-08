Kujovic bröt måltorkan: "Det var efterlängtat"

Djurgården besegrade Varbergs Bois på bortaplan med 2-1 under onsdagskvällen. Emir Kujovic och Fredrik Ulvestad gjorde de regerande svenska mästarnas mål. Och framförallt Emir Kujovic var lättad efteråt. Han gjorde sitt första mål sedan hemmamatchen mot Örebro den 17 juni.

- Det var efterlängtat. Det var väldigt skönt att göra mål. Det var på tiden, säger strikern.

Det var hans andra allsvenska mål denna säsong. Hans förhoppning är han nu får islossning.

- Jag hoppas att det inte dröjer så länge tills nästa mål, och det brukar vara så när man gör ett mål efter att inte ha gjort ett på länge. Då brukar det komma fler ganska snabbt efter, så jag hoppas att det kommer att rulla på nu, säger Kujovic.

Det luktade målskyttsmål lång väg av nickmålet. Han gav motståndaren en liten knuff och nickade sedan in Haris Radetinacs fina inlägg.

- Det var en smart knuff. Det var ingen frispark, utan det var en knuff som gav mig någon meter. Det var ett bra inlägg också, så det var bara att sätta dit huvudet, säger han.

Hur har tankarna gått när du inte har gjort mål?

- Jag har haft stolpe ut. Jag har haft skitbra avslut där målvakten har stått rätt. När man är i zonen när allting går in så går bollen stolpe in, bredvid målvakten eller mellan benen. Jag har varit med länge, så jag vet att så länge jag skapar chanser så kommer målen förr eller senare. Idag träffade jag stolpen också, men då gick den stolpe in, säger 32-åringen.

Han har endast fått förtroendet från start i sex av 13 matcher i allsvenskan så här långt.

- Det är lite speciellt också. Det är svårt att göra mål när man börjar på bänken. Det gäller att sätta chanserna när man får spela och så har det inte varit. Det var skönt att jag fick starta idag och sätta dit den, säger Kujovic.

Han tycker att det är bra konkurrens på hans position.

- Kalle Holmberg har gjort det bra också. Det är så det ska vara i en toppklubb. Men såklart vill jag spela mer än vad jag har gjort, säger han.

I och med segern börjar Djurgården blanda sig i toppstriden på riktigt.

- Det är lite för tidigt för att kolla på sådant. Nu har vi tagit tre trepoängare i rad. Det måste man göra om man ska vara med där uppe. Vi sade i omklädningsrummet att vi inte gjorde någon fantastisk match, men vill man vara med i toppen så ska man ta sådana här krigarpoäng. Det var en jätteviktig seger som stärker självförtroendet ännu mer. Det är bara att fortsätta att ta de trepoängare som krävs, säger Kujovic.

Han passade också på att dela ut beröm till Varbergs Bois.

- De spelar respektlöst och med mycket energi. Det krävs mycket jobb från vår sida för att vinna och det tycker jag att vi gjorde. Jag tycker att vi vann välförtjänt till slut, säger han.