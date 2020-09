Landgren tillbaka - efter ett års frånvaro: "Var nervös"

I den 65:e minuten mot Hammarby under söndagen byttes Andreas Landgren in för Helsingborg. Han klev in på centralt mittfält och fick därmed göra sin comeback efter den korsbandsskada som hållit honom borta från spel i över ett år.

- Armin (Gigovic) och ”Jacke” (Jakob Voelkerling Persson) har varit sjuka under en längre period och såg väl lite ringrostiga ut. Men det var bra för de två att få en match i kroppen och förhoppningsvis kan de bygga vidare på det. Men också bra att få in Landgren, med lite erfarenhet och kraft, säger tränaren Olof Mellberg om bytet som skiftade ut det centrala mittfältet helt eftersom även Alex Timossi Andersson kom in.

Landgren själv är glad över att vara tillbaka på planen.

- Det är väldigt skönt. Det har gått egentligen ett år sedan jag skadade mig. Jag har haft en tung rehab. Jag skulle väl egentligen varit tillbaka för en månad sedan men jag åkte på en liten skada till, ett efterskalv, säger 31-åringen.

Han säger att det kändes "naturligt" att spela igen.

- Jag har mina 200 matcher i bagaget. Men samtidigt var jag nervös ändå. Det var ju ändå ett år sedan jag var inne sist. Det var gott att jag fick minuterna som jag fick, och att vi fick med oss ett ok resultat.

- När vi summerar matchen så hade vi lika gärna kunnat få med oss tre poäng, med lite flax mot slutet. Samtidigt är det Hammarby på bortaplan och vi mötte ett väldigt bra lag.

Hur gärna har du velat in och bidra med tanke på läget ni befinner er i?

- Självklart har jag längtat efter det här. Vi är ju i en utsatt position och det gör extra mycket att jag vill in och hjälpa laget. Sen tycker jag att vi har lyft oss och haft ganska många bra matcher men som alla vet så är det poängen som räknas.

Just nu är HIF på kvalplats.

- Det kommer bli ett race. Vi är inne i det nu. Det är tio matcher kvar och det är bara att inse att vi är där nere. Och förstå allvaret. Samtidigt måste vi försöka behålla lugnet i att ta match för match.

Hammarby-Helsingborg slutade 2-2.