Larsson fick tuff smäll av Bahoui: "Lite läskigt"

Malmö FF besegrade under onsdagen AIK med 1-0 på Eleda Stadion i den allsvenska guldstriden. Under matchen åkte MFF-backen Eric Larsson på en tuff smäll mot sitt vänstra öga i en duell med AIK:s Nabil Bahoui, vilket gjorde att han hade is mot ögat efteråt.

Nu berättar Larsson mer om duellen med Bahoui på planen.

- Jag skulle störa honom när han skulle in i boxen och han gillade väl inte det, så han vevade till med handen och den kom rätt i mitt öga, så just nu gör det lite ont och jag ser inget på vänsterögat, men jag hoppas att det är bättre i morgon, säger Larsson och fortsätter:

- När det hände så var det lite läskigt. Det ilade till i hela ansiktet egentligen, men sedan lade sig smärtan. Det är bara att man inte ser någonting. Det kan man ta efter tre poäng.

ANNONS

Larsson hoppas inte att det rör sig om något allvarligt.

- Jag tror inte det och hoppas inte det. Jag försöker isa lite, så att det inte ska svullna upp för mycket. Vi får se hur det känns i morgon.

Backen tror vidare inte att det var medvetet från Bahouis sida.

- Jag skulle inte tro det. Han ville väl kanske slå mig, men sedan tror jag inte att han ville att det skulle träffa så här dåligt. Man gruffar mycket och man vill bestämma i boxen. Han gillar väl inte när jag brottas lite med honom. Saker och ting händer, sedan är det inte så schysst att man vevar knytnäven sådär. Det är väl lite dumt kanske, men det är så det är och saker händer på planen.

Larsson och Bahoui känner varandra sedan tidigare.

- Han är lika gammal som jag är, så vi har spelat i landslag när vi har varit yngre. Vi har snackat en del. Jag tror inte han gjorde det med flit. Det är mer att man vevar och är lite hårdhänt. Nu träffade den olyckligt, så det är som det är.

ANNONS

Bahoui är tydlig med att han inte menade något illa. Han vet inte ens att han skadat Larsson när han talar med media efter matchen.

- Sköt jag på honom? Ah, det var med handen? Det är sånt som händer i fotboll. De höll mig ganska bra vid varje inläggsläge så någon gång flaxade jag till. Det var inget medvetet och det var inte så hårt, säger Bahoui.

Han ser ingenting på ena ögat.

- Ah, okej. Det är synd om han har ont, men det var inget medvetet. Det var bara att jag rörde mig i straffområdet och ville bli av med försvararna.