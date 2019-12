Lundh: "Blir intressant om Daniel Andersson tar jobbet själv"

Malmö FF meddelade under fredagen att chefstränaren Uwe Rösler, efter ett och ett halvt år, lämnar föreningen. Rösler ledde MFF till en tredje- och en andraplats i allsvenskan, samt till två sextondelsfinaler i Europa League, men fortsätter nu alltså sin tränargärning på annat håll. Rösler var under presskonferensen tydlig med att han tog beslutet om att lämna med anledning av olika åsikter om framtiden.

Fotbollskanalens Olof Lundh menar i sin tur att hela bilden inte kom fram om avskedet.

- Det är givetvis mer än några detaljer gällande synen om hur Malmö FF ska närma sig Ajax och andra klubbar som gör att Uwe Rösler lämnar Malmö FF trots gällande kontrakt och att man spelar 16-delsfinal i Europa League i februari. Trots allt var det väntat, vi skrev i början av november om att Rösler troligen skulle lämna, och i veckan avslöjade Expressen att han köptes ut. Troligen hoppades både Rösler och Malmö FF på att han skulle få ett annat jobb men nu blev det inte så, säger Lundh.

Vad tror du är den främsta anledningen till det här beskedet?

- Malmö FF har fått ut bra resultat under Uwe Röslers tid i klubben men han har varit oerhört krävande för spelarna och det har även märkts runt om kring i föreningen. Samtidigt är det svårt att ifrågasätta när resultaten går åt rätt håll. Hans ledarstil är gammaldags och hård och i längden är det svårt att hålla fast vid den och samtidigt få med sig spelare och andra kring laget, säger Lundh och fortsätter:

- Dessutom har Rösler inte alls satsat på unga spelare och man får inte glömma att utveckla och sälja spelare är ett måste för att man ska kunna ta in intäkter. Därför behöver MFF byta spår och sedan ser man till att ge Rösler en rätt bra väg ut. Han får säga att magkänslan gör att han slutar efter att för andra året i rad ha tagit Malmö FF långt.

Tränarrockaden har varit intensiv i Malmö de senaste åren, trots stora framgångar. Varför hittar inte klubben rätt?

- Tuffa krav på klubben både internt och externt och dessutom har man haft starka profiler i både spelartrupp och i ledning. Därför behöver man rutin och erfarenhet för att kunna stå upp i det, vilket Åge Hareide fixade och även Uwe Rösler. Allan Kuhn saknade det och spelarna köpte inte det och i Magnus Pehrssons fall så räckte han inte till.

Lundh fortsätter:

- Sedan får man väl ändå säga att trots två missade SM-guld i rad så har klubben sedan 2014 och fram till i dag haft en rätt rejäl utväxling som alla klubbar i Sverige tagit och varit nöjda med. Tränarens roll är kanske inte den viktigaste längre? Vet att Daniel Andersson är ifrågasatt på en del håll och att man menar att han tog över en färdigkrattad manege, men det köper inte jag. När han tog över hade sportchef, tränare, lagkapten, vd och ytterligare några spelare klivit av ett lag som precis vunnit SM och därefter har MFF gått starkt, även om man givetvis har plumpar i värvningar av både spelare och tränare.

MFF-sportchefen Daniel Andersson meddelade under presskonferensen att arbetet nu är igång för att hitta en ersättare, men tillbakavisade delvis att han själv kommer att ta över, även om det finns en möjlighet om en ny tränare inte kommer in i tid till i slutet av februari, då MFF spelar sextondelsfinal i Europa League.Andersson var även tillfällig tränare sommaren 2018 efter att Magnus Pehrsson fått sparken och innan Uwe Rösler kom in som ny huvudtränare i klubben.

Lundh tror att en möjlighet är att Andersson tar över som huvudtränare, samtidigt som han bollar upp ett par andra alternativ.

- Blir intressant om Daniel Andersson tar jobbet själv. Han testade ju tre matcher utan större lycka innan Uwe Rösler kom, men det är säkert något man kommer fundera över. Sedan tittar man givetvis i både Sverige och utomlands. IFK Norrköpings Jens Gustafsson är intressant och man har haft kontakt. Man kollade in norrmannen Ronny Deila, som var i Celtic, men han förlängde nyligen med Vålerengen. Eftersom Rösler-skiftet varit på gång ett tag så är man givetvis redan i gång med arbetet att hitta en ny tränare.