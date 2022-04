Lyrisk Larsson hyllas stort efter AIK-debuten: "Var helt magiskt"

Bara några fåtal träningar med laget och lite speltid i Spartak Moskva de senaste månaderna. Ändå levererade Jordan Larsson i sin AIK-debut. Han fick beskedet att han var spelklar till söndagens möte med IFK Norrköping under lördagen, klev in från start och stod för assisten till drabbningens enda mål.

24-åringen slog en hörna som Alexander Milosevic nickade i nät.

- Han var fantastisk. Han hittade bra ytor och var med mycket i spelet. Han är väl inte helt hundraprocentig än men det visar ju vilken potential han har här, säger Milosevic om nye lagkamraten.

Lagkaptenen Sebastian Larsson:

- Han gjorde det väldigt bra, speciellt med tanke på den korta tid vi haft ihop. Vi har ju knappt hunnit hälsa på varandra. Han visade kvaliteter, inte minst i sättet han droppade ner och kunde länka ihop spelet för oss. Det är lite tillfälligheter som gjorde att han inte hamnade i målprotokollet. Det såg intressant ut.

Även tränaren Bartosz Grzelak tycker om det han fick se av Larsson mot Peking.

- Vi ville få in honom snabbast möjligt. Att hellre få ut 60 minuter istället för 30 minuter genom ett inhopp. Han är ändå här under en rätt kort tid och kom in sent. Vi behöver försöka få in honom i vårt spel snabbast möjligt och enklaste sättet att göra det på är genom matcherna. Sen är han tillräckligt bra för att gå in i en startelva, säger Grzelak och fortsätter:

- Det var därför vi ville få in honom och jag tycker det ser oerhört lovande ut. Det är klart att vi kan svetsa lite mer på samarbetet men han har inte känt sina kompisar i mer än ett par dagar

Forwarden, som skrivit på ett korttidsavtal fram till sommaren med AIK, spelade i en nummer tio-roll, bakom Nabil Bahoui. Och kemin mellan Larsson och Bahoui finns redan, menar de själva.

- Vi försökte hitta varandra och kemin finns där. Jag har spelat lite med Fifa med honom tidigare, så det finns ett band, säger Bahoui och ler.

- Jag är supernöjd med honom. Han förstår fotboll. Vi skapade lägen tillsammans. Det är bara det där sista som fattas. Kemin är perfekt.

Larsson skrattar när han får höra om Bahouis Fifa-uttalande och öser beröm över sin nya lekkamrat.

- Det är väldigt skönt att spela med honom. Jag minns ju honom som en vänsterytter men det är roligt att se hur han utvecklats som anfallare. Han har blivit en targetspelare, men han har fortfarande det där fotbollstänket. Han vill gärna kombinera med sina medspelare och det är jätteskönt att spela med kvalitativa spelare, säger nyförvärvet.

Hur var rollen för dig?

- Det blev lite speciellt med tanke på hur Norrköping spelade. De överbelastade i uppbyggnadsfasen så det blev nästan att "Seb" (Sebastian Larsson) snackade ner mig som en mittfältare. Vi körde nästan tre i linje. Det var lite ovant på det sättet men jag tycker ändå att jag och "Nabbe" hade några fina kombinationer i den offensiva delen. Han hade några fina passningar som jag kunde gjort det bättre på.

Den landslagsmeriterade forwarden konstaterar att det var "väldigt längesedan" han var så glad efter en match som efter den här drabbningen.

- Det är skönt att jag kunde bidra med en assist men det finns mer att hämta. Som ni säkert märkte är inte min kropp i 100 procent matchform. Jag är inte inne i "flowet" än. Men det kändes ändå bra med tanke på att jag bara gjort två träningar med laget. Samspelet satt där med "Nabbe" och Stefanelli, och det kommer bara växa ju mer vi får spela ihop. Det känns positivt.

Hur glad är du över att just få bidra med poäng direkt?

- Det är ju det jag är här för att göra. Sen om det är mål eller assist spelar ingen roll, så länge laget vinner. Det är det viktigaste.

Larsson är också upprymd efter sitt första möte med AIK:s supportrar som svartgul spelare. Drygt 27 000 åskådare tog sig till Friends Arena.

- Det var mäktigt. Bussmottaggningen (inför matchen) var helt galen och att kunna få stående ovationer så här direkt var helt magiskt. Det ger mig verkligen extra energi. Inte bara för mig utan för hela laget.

Att Larsson startade centralt gjorde att AIK:s främste målskytt i fjol, Nicolas Stefanelli, placerades på kanten. Inga problem, menar Stefanelli själv.

- Det är okej. Jag spelade där några matcher i fjol och jag är van vid att spela där. Jag har spelat där många gånger genom karriären. Sen har jag friheten att ta mig inåt i planen. Så det är en bra roll för mig, säger argentinaren.

Tror du att de kommer fortsätta spela som ytter nu när Jordan kommit in?

- Jag vet inte. Kanske. Men det är okej för mig.