Mbo efter hattricket: "Jag kunde gjort fem"

HELSINGBORG. Helsingborgs IF vann träningsmatchen mot Lunds BK med 5-2 under lördagen. Britten Noel Mbo visade upp sig i anfallskonkurrensen med ett hattrick mot Ettanlaget. - Jag kunde gjort fem idag, säger Noel Mbo efter storsegern.

Den 20-årige britten Noel Mbo är uppe i fyra mål på de tre senaste träningsmatcherna för Helsingborg. Under träningslägret på Cypern kom Mbos första A-lagsmål i en 3-1-vinst mot lettiska Liepaja.

- Jag har bara tagit det vidare från den första matchen jag startade på Cypern. Jag fick chansen från start idag och levererade. Jag är glad, säger Noel Mbo.

Han fortsätter:

- Det är riktigt viktigt för självförtroendet. Alla känner till situationen i klubben och konkurrensen, man måste ta vara på varje chans.

Ett bra målsnitt kan behövas i HIF:s tuffa anfallskonkurrens, där tre renodlade centerforwards slåss om en plats.

Förutom Alhadji Gero och Mbo kan också Rasmus Jönsson spela centralt. Dessutom ansluter Anthony van den Hurk från Maastricht i den nederländska andraligan.

- Jag tror det är ett bra tillskott till klubben. Saknas det konkurrens på platserna kommer alla bli bekväma. Man behöver någon som triggar en. Blir man uttagen från start behöver man göra sitt bästa, annars kommer någon annan in och gör ditt jobb. Han är välkommen och kommer passa in i gruppen. Det är ett plus för laget, säger Noel Mbo.

Du visar att du är med i racet?

- Allt jag kan göra som spelare är att låta mina insatser sköta snacket. Jag kan inte snacka för mycket, du kommer ingenstans om du inte backar upp det då, säger Mbo.

Tränaren Olof Mellberg berömmer anfallaren som snart fyller 21 år efter hattricket mot Lunds BK.

- Han har sett bra ut i träning och det känns verkligen som att han steppar upp i match. Han är bra i targetspelet och spelar enkelt, sedan är han där och hugger i boxen. (..) Det är flera delar i spelet som han gör bra men det är klart att han fortfarande är ung och lite oslipad i spelet, säger Mellberg.

Den Gillingham-fostrade Mbo lämnade League 1-klubben för ett år sedan. Spelminuterna blev dock inte fler i Allsvenskan utan forwarden lånades förra hösten ut till Eskilsminne i Ettan Södra, där Mbo gjorde en del mål. Hattricket visar att en startplats i den allsvenska premiären kommer närmare.

- Jag kunde gjort fem idag! Ett skott räddades av målvaktens vänsterfot, vid ett annat var han bara rätt placerad. Efter det svarade jag med ett nickmål. Jag gav inte upp utan visste att ett till läge kunde komma, det blev också matchen sista, säger Noel Mbo.

Helsingborgs IF har på grund av cupfiaskot mot Oskarshamn förra hösten fått inrikta sig på träningsmatcher hela vintern. Kanske har det gett laget några fördelar under vintern.

- Jämför du hur vi började försäsongen med idag så är förbättringen stor. Sättet som vi rör oss på, formen på anfallsspelet och försvaret, jag tror alla vet vad de gör. Alla täcker upp och jobbar för varandra, säger Noel Mbo.

Han fortsätter:

- Moralen är riktigt hög i omklädningsrummet och det är tillfredsställande. När någon känner sig nere kommer en annan för att dra upp den personen. Det är en bra egenskap att ha i ett omklädningsrum, som ni såg i dagens match.