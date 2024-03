Mjällby 2024: "Kan offensiva tanken göra laget mer sårbar?"

Placering 2023: Tia.

Nyförvärv: Nicklas Röjkjaer (mf, Fredericia), Abdoulie Manneh (fw, Wallidan FC).

Förluster: Noah Eile (b, Malmö FF, åter efter lån), Ludvig Carlius (mf, FC Helsingör), David Löfquist (mf, Kristianstad FC), Taylor Silverholt (fw, Helsingborgs IF), Yusuf Abdulazeez (fw, Varbergs Bois, lån), Hugo Fagerberg (mv, Nosaby IF, lån), Jesper Merbom Adolfsson (b, Gefle IF), Mamudo Moro (fw, Skövde AIK), Gudmundur Baldvin Nökkvason (mf, Stjarnan, lån), Hugo Fagerberg (mv, Nosaby IF, lån), Johan Persson Åhstedt (b, Hässleholms IF, lån).

FÖRSÄSONGEN

Började cupspelet med att på hemmaplan besegra Sundsvall och Västerås, det efter att båda motståndarna åkt på röda kort (VSK när det stod 0-0). Sedan 1-1 borta mot Hammarby. Det gjorde att Mjällby vann gruppen. Sedan åkte man ut i kvartsfinal efter 1-3 hemma mot AIK.

Annons

NYCKELSPELARNA

Colin Rösler och Tom Pettersson har i ett par år bidragit till Mjällbys starka försvarsspel. Båda kommer att vara viktiga även i år.

GENOMBROTTET

Imam Jagne. Såg ni matchen mot Hammarby? Såg ni framspelningen till målet? 20-åringen hotade Bajen flera gånger och ordnade, i princip, på egen hand det avgörande målet. Han fick bollen på vänsterkanten, tog sig med kraft förbi sin bevakning och med en yttersida serverade han målskytten Jacob Bergström. Inget snack om att det finns potential till ett genombrott här. "En oerhört hög högstanivå", säger tränare Anders Torstensson.

SNACKISEN

Mjällby har i ett par år varit väldigt svåra att möta. Starkt försvarsspel, fysiska… helt enkelt svårbesegrad. Nu vill man utveckla sitt offensiva spel och hoppas kunna bli bättre med bollen och bättre på att föra matcher. Det för oss till frågetecknet…

Annons

FRÅGETECKNET

Att Mjällby ska vara offensivare ska så klart uppmuntras, men frågan är om man har tillräckligt bra spelare för det? Och ett annat frågetecken är om den här offensiva tanken kan göra laget mer sårbar och inte lika bra i försvarsspelet?

VIKTOR ELMS ANALYS

Trots nya spelare in så känns Mjällby same old, same old. En ruggig arbetsmoral och en hängivenhet till spelsättet gör listerlirarna i mina ögon till årets överraskning. Jag kan inte prata nog om innermittfältarnas betydelse för att laget ska fungera. Den trebackslinje som leder laget bakifrån har både intelligens och kraft. Kan Bergström och Jagne hitta stabilitet i sina prestationer kommer de att hjälpa laget att ta sig upp en bra bit på den övre halvan av tabellen. Torstensson känns som en inventarie och jag imponeras över hur väl han får ihop sina lag när han steppar in som huvudtränare. Svårslagna var ordet!

Annons

FOTBOLLSLABBET-SIFFRORNA

Mjällby är ett lag som går emot att ha mer bollinnehav - det har man kunnat se i cupen 2024.

Då behöver man spelare också som passar in. Där är Nicklas Röjkjaer - ännu en klassvärvning från danska superettan som klippt och skuren!

Här kan man kanske undra vad jag menar när passningsspel inte är jätteanmärkningsvärt!

Jo dels erbjuder han en annan dimension som verkligen behövs - att kunna transportera bollen:

Men han slår också väldigt många lyckade passningar per match. Må vara inte de avgörande passningarna men som en del i en passningsorienterad filosofi kommer han passa in bra som en spelare som både kan vara en del i det men också erbjuda en dimension till.