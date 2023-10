Neurath Bengtssons besked efter comebacken: "För tidigt att sluta"

I juli drabbades Pierre Neurath Bengtsson av en knäskada. Men nu är han tillbaka. Vänsterbacken hoppade in sent mot Hammarby under söndagen, då Djurgården spelade 0-0.

Den tidigare landslagsmannen gick före Rami Kaib, en annan av Djurgårdens vänsterbackar som fanns på bänken, och gjorde därmed sitt tredje allsvenska framträdande för säsongen.

- Det var skönt att vara på planen igen. Det var kul med derby. En bra inramning. Bara synd att vi inte fick in bollen. Jag tycker att vi var det bättre laget. Vi skapade bra lägen. Det var det där sista som saknades och det är väldigt synd att vi inte kunde ge supportrarna en seger. Det hade de förtjänat, säger Neurath Bengtsson.

Hur har tiden utanför planen varit?

- Det har varit segt men nu är jag tillbaka sedan en tid och känner mig i bra form nu, vi har scannat knät och läkaren var tydlig med att det ser väldigt fint ut.

En poäng mot Hammarby innebär att det blir väldigt svårt för Djurgården att nå tredjeplatsen, men samtidigt att man tar ett steg närmare en säkrad fjärdeplats, som ger en kvalplats till Europa Conference League om något av topp tre-lagen vinner svenska cupen.

- Vi håller ju avståndet (ner till Hammarby) men vi tappar mot topp tre. Men det är väldigt viktigt att hålla möjligheten till en Europa-plats öppen. Det skulle betyda väldigt mycket för klubben.

35-åringen, som har 42 A-landskamper för Sverige på sin meritlista, sitter på ett kontrakt som går ut efter säsongen. Han vet i nuläget inte vad som kommer hända nästa år.

- Jag håller alla dörrar öppna och så får jag utvärdera läget efter säsongen.

I dagarna sa Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Fotbollskanalen att man än så länge inte erbjudit Neurath Bengtsson någon förlängning, men att det inte är spikat vad som händer med veteranen.

Vänsterbacken är hur som helst tydlig med att han har för avsikt att fortsätta sin spelarkarriär.

- Jag känner att kroppen är stark, pigg och känner att jag håller en hög nivå så det känns lite för tidigt att sluta spela.

Blir du gärna kvar i Djurgården?

- Jag hade kunnat tänka mig vara kvar, jag vet att jag har presterat bra och trivs bra i laget och på Kaknäs. Jag har tränat en del som mittback, men nu kändes det bra att bli inbytt som vänsterback.

- Sen måste jag vara realist. Nu har Djurgården väldigt många spelare på den positionen, så det är klart att det blir svårt.

Utöver Neurath Bengtsson finns vänsterbackarna Samuel Dahl och Rami Kaib i Djurgårdens trupp. Elliot Käck, som också är vänsterback, kommer lämna vid säsongens slut.