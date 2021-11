Noll minuter - men Gall utesluter inte en fortsättning i MFF: "Jag älskar den här klubben"

26-åringen fick inte ens plats i den under cupmatchen mot Onsala BK förra månaden, trots att tränaren Jon Dahl Tomasson inte uteslutit möjligheten för det när Fotbollskanalen frågade inför matchen. Sedan dansken tillträdde i januari 2020 har Gall bara gjort ett halvtimmes långt inhopp mot Syrianska i svenska cupen förra vintern under tränaren.

- För stunden är jag bara involverad i träning med laget, det är allt just nu. Jag försöker bara göra det mesta av situationen och träna så bra jag kan för att vara redo, när nu min tur att spela kommer, säger Romain Gall.

Gall fick sparsamt med speltid under träningsmatcherna och lånades ut till ÖSK på nytt inför den allsvenska premiären. Den offensive mittfältaren hann med elva matcher under den andra vändan i Närke och stod för en assist i bottenlaget. Under sommaren förstärkte ÖSK sedan med Nahir Besara och Jilon Hamad, och i början av augusti avbröts Gall-lånet.