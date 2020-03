Ny ÖFK-styrelse vald - ordförandens mål: Europa-spel

Under torsdagen hölls Östersunds FK:s årsmöte. Då beviljades styrelsen som suttit det senaste året ansvarsfrihet, bland annat.

En ny styrelse valdes också. Medlemmarna gick på valberedningens förslag, som innebär att Mathias Rasteby tar över som ordförande. Han var ett förslag redan till fjolårets årsmöte men då fick Bo Ottosson medlemmarnas förtroende istället.

- Anledningen till att jag kliver in är det stora intresse för att ÖFK ska finnas kvar i Östersund. Den glädjen vill jag ska finnas kvar, säger Rasteby till Östersunds-Posten.

Under årsmötet sa Rasteby att målet för ÖFK är att nå Europa-spel igen. Det resulterade i applåder från medlemmarna på plats, skriver ÖP.

Efter årsmötet säger han följande till ÖP:

- Det måste vara ambitionen. Att vara ett topplag i allsvenskan. Först ska vi se till att vi får en stabil ekonomi. Sen ska vi bli ett topplag i allsvenskan och så hoppas vi på ett Europa-spel igen.

- Om vi har lyckats en gång tidigare: vad är det som säger att det var en "once in a life time"? Det förstår jag inte.

Den nya styrelsen i föreningen (ÖFK består av en förening och ett aktiebolag) har haft som krav att sittande styrelse i bolaget ska vara kvar så länge klubben lyder under kontrollbalansräkning. Maria Wilén, Peter Rung, Stig-Åke Eklund, Leif Widegren och Lennart Ivarsson kommer alltså bli kvar i bolagsstyrelsen ett tag till.

- Efter att kontrollbalansräkningen är slutförd kommer en ny styrelse i elitfotboll AB att väljas, sa Rasteby under torsdagen enligt ÖP.

I höstas upprättade ÖFK en kontrollbalansräkning. En ny kontrollbalansräkning med ett positivt eget kapital måste upprättas den 3 juni. Innan dess behöver klubben gå 21 miljoner kronor plus, för att återställa det egna kapitalet. Annars tvingas ÖFK i likvidation, vilket betyder att bolaget upplöses.

- Så är det. Aktiebolagslagen är tydlig och sträng. Den som upprättat en kontrollbalansräkning utifrån att mer än halva aktiekapitalet förbrukats, måste senast åtta månader senare göra en ny balanskontroll. Har vi inte positiva siffror i det läget handlar det om likvidation och konkurs, sa Maria Wilén till ÖP i slutet av februari.

Under torsdagens årsmöte meddelade vd:n Lennart Ivarsson att klubben gått ungefär 400 000 kronor plus under januari och februari. Därefter påpekade förre ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg, som var på plats som medlem, att klubben historiskt fått in mycket pengar under årets första kvartal och att det oroar honom att klubben inte gått mer plus hittills.