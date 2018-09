ÖFK:s skadebesked efter otäcka kollisionen: "Får se om vi måste röntga i morgon"

Östersund vann söndagens möte borta mot Djurgården med 2-0, men i matchen åkte laget på tre skadesmällar. Rewan Amin och Douglas Bergqvist tvingades bryta matchen, medan Ludwig Fritzson kunde fortsätta spela.

Smällen mot Amin var otäck.

Mittfältaren skallade ihop med Djurgårdens Marcus Danielson och bars ut på bar. Men Amin mår bra - efter omständigheterna.

- Efter omständigheterna mår han bra. Han fick nog en rejäl smäll. Han har lite svårt att redogöra för händelseförloppet men jag tror inte han var medvetslös. Han fick en rejäl smäll och det är mer som en bula över kindbenet så vi får se om vi måste röntga det i morgon, säger ÖFK:s läkare Jan Hansson till Fotbollskanalen.

Om Amin kan vara med i ÖFK:s nästa match går inte att avgöra i nuläget.

- Nej det är för tidigt tycker jag. På videoupptagningen ser det ut som att han inte tappar medvetandet, men jag tänkte låta det gå några timmar så får vi prata igen, säger Hansson.

- Han flyger hem med gänget. Det är ingen fara så. Det är mer hur man ska följa hjärntrappan eller om man släppa det. Men efter omständigheterna mår han bra.

Bergqvist skallade ihop med Aliou Badji och fick kliva av matchen. Även där verkar det inte vara någon större fara.

- Det är samma där. Han fick en rejäl smäll, men jag är mindre orolig över Douglas. Jag tror bara att han fick en rejäl smäll och han var inte heller avsvimmad och mådde väldigt bra efteråt.

I början av matchen skallade även Ludwig Fritzson ihop med Badji, men kunde fortsätta spela.

- Vi tolkade det mer som en rejäl smäll utan hjärnskakningsinslag. Det är ingen allmän påverkan. Han tycker att han kände sig lite konstig efteråt, men bara någon timme efter matchen mår han som vanligt igen.

