Omgångens lag i allsvenskan - stor Elfsborg-dominans i backlinjen efter viktiga segern

Inför den pågående säsongen inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Efter varje omgång av allsvenskan presenterar Fotbollskanalen omgångens lag i allsvenskan, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

I omgångens lag går tre av fyra platser i backlinjen till Elfsborg-spelare efter att man i söndags besegrade Trelleborg med 2-1 hemma på Borås Arena.

Åtta av de elva namnen i elvan är nya för säsongen, då bara Djurgårdens skytteligaledare Tino Kadewere samt IFK Norrköpings Lars Krogh Gerson och David Moberg Karlsson är med för andra gången.



Omgångens lag, omgång 11:

Målvakt: Aly Keita (Östersunds FK (1)).

Backar: Daniel Gustavsson (IF Elfsborg (1)), Lars Krogh Gerson (IFK Norrköping (2)), Ibrahim Dresevic (IF Elfsborg (1)), Rami Kaib (IF Elfsborg (1)).

Mittfältare: Romario Pereira Sipiao (Romarinho) (Kalmar FF (1)), Enock Kofi Adu (AIK (1)), Sebastian Ring (Örebro SK (1)).

Anfallare: David Moberg Karlsson (IFK Norrköping (2)), Tino Kadewere (Djurgården (2)), Jamie Hopcutt (Östersund (1)).

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.