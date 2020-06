Östersund får inte längre flyga till bortamatcherna: "Vi måste resa mer ekonomiskt"

Östersund är vana vid att flyga till sina bortamatcher. Men så är det inte längre. Mot Hammarby fick laget åka buss i åtta timmar för att komma till Stockholm.

- Att vi inte flyger har både med corona och med ekonomin att göra. Vi måste resa mer ekonomiskt. Så vi tog bussen dagen innan matchen, säger tränaren Ian Burchnall.

- Men så illa är det faktiskt inte. Vi satte oss halv två och kom fram halv tio. Stannade på vägen och käkade. Kollade lite Netflix. Det hade kunnat vara värre. Det är inte fullständig katastrof att ta bussen och det är inte anledningen till att vi inte spelade bra.

- Men det är klart att om du tar över hela säsongen så har vi en del mil att åka. Vissa bortamatcher är längre än så här. Men vi kan inte förändra så som landet ser ut. Det är som det är och Östersund ligger där det ligger. Vi måste förbereda oss på det och hitta lösningar.

Östersund förlorade premiären mot Hammarby med 0-2. Laget kom till spel med en defensiv spelidé, och det hade sina förklaringar.

- Det var en svår match. Vi vet att Hammarby borta är tufft. Så vi var förberedda på det. Förra året låg vi under med 0-3 efter 30 minuter här. Då spelade vi kort och Hammarby pressade oss väldigt bra. Vi ville inte falla in i samma fälla den här gången, säger Burchnall.

- Vi ville dra ner tempot i första halvlek och frustrera Hammarby. Jag tycker att vi gjorde det bra under stora delar av första halvlek. Så det var en besvikelse att släppa in ett mål där. Hade vi haft med oss 0-0 in i halvtid så hade vi känt att vi hade matchen där vi ville ha den.

- Vi visste att matchen skulle öppna upp sig under sista 30, och det gjorde den. Men då gjorde vi ett misstag och så var det 0-2. I slutet av matchen började vi spela lite mer så som jag ville. Ytterbackarna kom med i offensiven och vi skapade några chanser i slutet. Men Hammarby är ett bra lag, speciellt i omställningsspelet och när man har bollen. Det var en tuff match.