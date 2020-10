Otienos löfte efter startdebuten i AIK: "Vet att det kommer bli mycket bättre"

Inför den här säsongen värvade AIK in den kenyanske landslagsmannen Erick Otieno från samarbetsklubben Vasalund (ettan). Men en skada har satt stopp för spel under stora delar av 2020 för vänsteryttern. Efter inhopp i de två senaste matcherna fick 24-åringen chansen från start mot Sirius (0-0) under torsdagen.

Därmed har Otieno sin allsvenska startdebut avklarad.

- Det känns bra. Det här ger mig självförtroende inför nästa match. Min prestation var inte så dålig. Jag håller ju på att bygga upp mig själv steg för steg. Jag vet att det kommer bli mycket bättre för varje dag och match som går, säger Otieno.

Om tiden som skada säger han:

- Det har varit tufft, för det var ingen liten skada.

AIK:s tränare Bartosz Grzelak gillar vad Otieno kan erbjuda till laget.

- Det han har gjort i träning och de inhoppen som han fått har känts väldigt spännande. Vi jobbar hela tiden med att få mer fart i vårt spel, och man blir lockad av hans extrema snabbhet, säger Grzelak.

- Han blixtrade till ibland och visade upp sin snabbhet, framför allt i första halvlek. Men vi måste fortsatt jobba med hans positionering. Det här var hans första start efter att ha kommit tillbaka från en svår skada. Så han ska vara rätt nöjd.

Tränaren förklarar att han gärna vill ge spelare som visar att de tar steg och utvecklas chansen från start.

- De spelarna som tar kliv ska få chansen från start också, inte bara komma in i olika scenarion.