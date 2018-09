Påhopp mot Thern efter målfirandet: "Skäms på er"

Mittfältaren Simon Thern spelade huvudrollen i söndagens toppmöte mellan IFK Norrköping AIK. Thern, som i fjol var utlånad till just AIK från holländska Heerenveen, satte 1-0 med ett avslut utifrån, och via Per Karlssons ben gick även en nick in i mål från Thern, vilket betydde 2-0 (som också blev slutresultatet).

Thern valde under matchen att fira sina mål, vilket inte alltid är självklart för spelare som gör mål mot sina tidigare klubbar. För det har han nu fått ta emot elaka kommentarer, vilket han skriver om i ett inlägg på Instagram.

”Oerhört glad för våra 3 pinnar samt alla fina människor från alla olika sidor som gratulerat mig och oss.

Ni resten som skriver både det ena o andra. Trolla ni på. Pinsamt. Att jag inte skulle jubla när jag gör mål i en toppstrid är noll respekt mot det laget jag spelar i.

Sa precis samma sak inför mina matcher mot Malmö FF förra året, gör man mål blir man glad då firar man trots att jag har den största respekten för Malmö FF som fotbollsklubb. Exakt samma känner jag för AIK, ni troll, tack för ökad energi i toppstriden. O ni som hoppar på min familj o blivande familj, skäms på er", skriver han.

Efter matchen berättade Thern, som under sin tid i AIK fick begränsat med speltid av Rikard Norling, att han till viss del drevs av en revanschlusta under matchen.

- Det är klart att jag känner en revanschlusta. Jag var där förra året och fick fantastiskt många bra relationer till många folk i AIK och till supportrar och så vidare, så att få visa dem att: ”Ni gick miste om något”… det drevs jag lite av i dag, det får jag säga. Det gjordes jag även på Friends (Arena, i våras) så det var ganska gött att visa lite, sa han då.