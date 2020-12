Peking Fanz känner oro: "Skakat om alla supportrar som finns där ute"

IFK Norrköping har under senaste dagarna skakats av fyra avhopp. Markandschefen Robin Bornehav, assisterande tränaren Stefan Hellberg, klubbdirektören Jens Magnusson och SLO:n Fredrik Nilsson har alla lämnat föreningen. Hellberg riktade samtidigt skarp kritik mot föreningens styrelse, något som även Nilsson backade upp under tisdagen.

Nu uttrycker IFK:s officiella supporterklubb Peking Fanz oro över situationen i klubben.

"Peking Fanz ser med stor oro på det som händer inom IFK Norrköping just nu. Inom loppet av ett dygn har klubbchef Jens Magnusson och SLO Fredrik Nilsson valt att lämna sina uppdrag. Det här är två av de människor som varit allra viktigast för att bygga upp ett fint samarbete mellan oss och IFK. Jens har alltid varit välkomnande och öppen och verkligen vetat värdet av en levande supporterkultur. Fredrik har varit vår väg in i all kontakt med klubben och en garant för att saker som är viktigt för oss supportrar inte glöms bort i IFK:s arbete. Det är på ett bräde flera år av relationer som lämnar föreningen. Förståelse och kunskap om supporterkulturen som inte blir lätt att ersätta", skriver Peking Fanz på sin Facebook-sida.

Peking Fanz ordförande Sebastian Bengtsson berättar i sin tur mer om supportrarnas oro. Han hoppas att klubbledningen tar de senaste dagarnas avhopp på allvar.

- Framför allt tänker man att det är viktigt att styrelsen och valberedningen tar de här uppgifterna på allvar. Nu går det fort, och det har inte gått många dagar, men jag har sett att Peter Hunt uttalat sig en gång och valberedningens ordförande en gång. Det har inte signalerat att de tagit det på allvar än så länge. Men nu har det hunnit lämna ytterligare två personer sedan de uttalandena. Man får väl hoppas att det tas på allvar till slut, men än så länge är det tråkigt att se att det viftas bort, säger Bengtsson till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Det hade varit klädsamt om man hade visat att man tog kritiken på allvar. Sedan har jag inte mer insyn i vad som faktiskt hänt, så det ska jag inte uttala mig om. Men Stefan Hellberg är en väldigt viktig IFK:are. Han har varit i klubben väldigt länge, och folk som känner honom väl och har träffat Stefan vet vad de där orden betyder när det kommer från honom. Det gör ju att det känns ännu tråkigare att det inte tas på allvar. Det är dock inte Peking Fanz hållning, utan det är min egen hållning. Det gör ont att se.

Blir man orolig när det kommer ut den här typen av kritik och flera lämnar?

- Ja, givetvis. Det blir en väldig oro när de lämnar på så kort tid. Det är tre väldigt viktiga IFK:are på olika sätt.

Bengtsson hoppas nu på att det blir ett stort intresse kring nästa årsmöte. Då lär det tas beslut om Peter Hunt, som stött på skarp kritik, får fortsatt förtroende som ordförande. Bengtsson menar att det fortsatt är olika åsikter om föreningens ordförande.

- Det har alltid funnits delade meningar kring Peter Hunt, så det har nog inte ändrats av de här senaste dagarna. Men sett till diskussionerna i sociala medier och forum och sådant, så är det olika uppfattningar kring vad man tror på och vill tro på, och vad man tycker är den bästa lösningen. Nu har vi inte fått gå på matcher på länge och då träffar man inte IFK:are i den utsträckningen när det inte är match, så jag har inte fingret på pulsen på det sättet. Men det är definitivt något som verkligen skakat om alla supportrar som finns där ute.

Bengtsson fortsätter:

- Jag vill uppmana alla, som bryr sig om IFK Norrköping, att bli medlemmar och komma på årsmötet och ta hand om sin förening, oavsett vilken åsikt man har. Kom och gör din röst hörd! Det är den chansen vi har, säger han.