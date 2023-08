Persson om bänkningen - och personliga lyftet: "Små detaljer - kunde fått den här uppmärksamheten tidigare"

IK Sirius-forwarden Joakim Persson, 21, har under den senaste tiden varit het i allsvenskan. 21-åringen hade, inför måndagskvällens möte med Malmö FF, nätat i Uppsala-lagets två senaste matcher mot Kalmar FF hemma och mot BK Häcken borta i seriespelet, men började trots det på bänken och hoppade in i halvtid i 1-3-förlusten mot Skånelaget på Studenternas.

Efteråt medger Persson att han blev lite förvånad över bänkningen.

- Jag ska inte ljuga kring att jag blev lite förvånad, men jag tänkte inte så mycket på det. När jag väl fick reda på det var det bara fokus på att göra ett bra inhopp, säger Persson till Fotbollskanalen.

Samtidigt är 21-åringen nöjd med sitt inhopp, då han kom in och skapade målchanser, även om det i slutändan inte ledde fram till ett reduceringsmål i andra halvan av matchen.

- Det kändes bra att få köra på vänsterkanten. Jag har inte fått köra det så mycket i år, så det kändes bra där och det kändes som att det var det som fick mig att köra på.

Persson har fram till den här säsongen främst varit på lån hos IFK Luleå och IK Brage, och är glad över att i år ha fått chansen i Sirius, vilket hittills resulterat i fyra mål och två assist på 17 seriematcher.

Forwarden menar att det är små detaljer som ligger bakom årets personliga lyft.

- Det är bara att det kommer. Jag har kört på, och bollen har inte studsat in, så det är egentligen bara små detaljer. Jag kunde ha gjort några mål tidigare och då kunde jag ha fått den här uppmärksamheten tidigare. Om man gör sina mål syns det, så det är bara att fortsätta köra och till slut trillar bollarna in, säger han.

Nu vill Persson bidra till att Sirius lyfter i bottenstriden, då laget just nu är på kvalplats i serien. Framöver väntar flera matcher mot botten- och mittenlag i allsvenskan.

- Det blir verkligen kul att spela sådana här matcher. Det blir viktiga matcher, och man måste se det på ett positivt sätt, säger han.

Tränaren Christer Mattiasson om Persson-bänkningen:

- Tanken var givetvis att få in honom i andra halvlek med hans fart, samtidigt som vi spelade 5-4-1, och Wessam (Abou Ali) är vår bästa anfallare, så då valde jag att ta två stycken yttrar, som skulle in och hjälpa till, då vi behövde vara fler spelare i de centrala leden, och där är kanske inte ”Jockes” kvaliteter. När vi gick över till det andra systemet var han given i laget, men det var ett val jag gjorde och om det var rätt eller fel får jag titta på sedan, men han kom in och gjorde det han skulle göra.

IK Sirius ställs på lördag mot Halmstads BK borta på Örjans vall i allsvenskan.