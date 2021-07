Publiktaket på arenorna kan försvinna helt i augusti

Til följd av det rådande coronaläget i Sverige är antalet åskådare som får komma in på evenemang, såsom fotbollsmatcher, begränsat. Just nu varierar siffran som de olika lagen i allsvenskan och superettan får ta in ordentligt, där exempelvis AIK har fått grönt ljus att ta in över 15 000 på Friends Arena medan Varbergs siffra ligger strax under 400.

Snart kan dock publiktaken på arenorna försvinna helt, om Sverige går in i den så kallade "fas ett" av att lätta på restriktionerna. Statsepidemiolog Anders Tegnell berättar på en presskonferens under måndagen att det lär ske om inte alltför lång tid.

ANNONS

- Enligt den plan som finns kommer det att tas bort när vi går in i nivå 1. Exakt när det blir vet vi inte, men vi har en positiv utveckling just nu. Vi har trott att det ska ske någonstans i slutet på augusti eller början på september, men det beror helt på hur utvecklingen blir. Det kräver att vi har en ännu lägre smittspridning än i dag och ett väldigt stabilt läge, säger Tegnell på presskonferensen.

Se publikläget för alla allsvenska lag här.