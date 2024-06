RÄTTEGÅNGSRAPPORT: Åklagare yrkar på flera fängelsestraff: "Är skyldig till det mesta av våldet"

Under måndagen fortsatte rättegången mot de tolv personer som är åtalade, misstänkta för våldsamt upplopp i Stockholm i september förra året. MFF-supportrarna slogs då med Djurgårdens supportrar.

Nu yrkar åklagare Henrik Nordquist på flera fängelsestraff.

- Det har skett ett våldsamt upplopp och det har rört sig om en folksamling och det framgår på bilder vi har sett att det har varit 50-70 personer från Malmös sida som deltar, och det uppfyller kriterierna. De har haft uppsåt med förenat våld, säger Nordquist som säger att supportrarna kastade bengaler och stolar, och att en person misshandlades.

Annons

- Gruppen har även haft uppsåt att sätta sig upp mot en myndighet, att förhindra och försvåra vissa åtgärder. Poliser har hörts och som har varit nödgade att dra tjänstevapen. En annan polis har berättat att det flög stolar på deras polisbil.

De åtalade menar att det var Djurgårdens supportrar som attackerade MFF:s och att de därför blev chockade och agerade i nödvärn.

Det ger inte åklagare Nordquist mycket för.

- Det är inte tal om nödvärn. Tingsrätten ska beakta att detta är på kvällen innan en fotbollsmatch mellan Malmö FF-Hammarby. Trots att man är på en bar och en restaurang så har man med sig bengaler, maskering och munskydd. Poliser har sagt att personerna inte drack öl. Gruppen har haft en uppfattning om att något skulle hända, de var förberedda på en konfrontation, säger han och fortsätter:

Annons

- Det finns en planering från MFF-supportrarna, vilket vi har som bevisning med chattarna. Hela Brigada, att de var med, där vissa personer har ledande ställning, det visades också under själva upploppet, det har betydelse. Den här gruppen har en våldsbejakande natur, man är inte främmande för att ta till våld, och det har också betydelse för när man ska avgöra uppsåtet för den här brottsliga gärningen. Det är viktigt att peka på den strukturen.

Innan Nordquist berättade om vad han yrkar på så hördes målsägande och hans sambo, båda som vittnen. Målsägande sa att han inte mindes händelsen i tunnelbanan, medan sambon sa desto mer.

- Han hade ont när han la vikt på ena benet. Han haltade. Jag minns blåmärke. Jag tror att det var på ländryggen, till höger. Det var blått, ganska stort, sa hon.

Åklagare Nordquist hänvisade till tidigare förhör där hon sagt att sambon blev sparkad och slagen när han låg ner. Något hon nu bekräftade.

Annons

- Det stämmer. Supportrarna var från Malmö FF.

Nordquist:

- Målsägande som vi har hört är trovärdig men inte tillförlitlig. Det kommer ett svart hål i minnesluckan till själva gärningen. Det har med tystnadskultur att göra, han är påverkad. Vittnesmålet som sambon lämnade visar detta och det visar på att han har orsakats en mängd skador vid tillfället. En del av MFF-supportrarna visste att han var en känd supporter till Djurgården, som supporterfotograf, och ville därför ta hans ryggsäck, man visste att det fanns en kamera i den. Att få tag på den skulle vara en oerhört stor vinst. Han fick våld mot sig och sedan försökte de ta hans ryggsäck. Det är försök till rån, säger han.

Henrik Nordquist yrkar nu på flera fängelsestraff. Här går han igenom person för person:

- "Stefan" har styrt upp det våldsamma upploppet. Han har deltagit i det och ska även dömas för försök till rån. Han sparkar på målsägande som måste medfört smärta. Om han döms för försök till rån och anstiftan så ska han dömas till strax över ett års fängelse.

Annons

- "Mo" var involverad i planeringen av det våldsamma upploppet och han skryter om händelsen som han deltog i. Straffvärdet för "Mo", om han även döms för anstiftan, är mellan fyra till sex månader, jag anser att villkorlig dom och samhällstjänst är tillräckligt.

- Sedan har vi en 22-åring som kastade en flaska mot Djurgårdens supportrar när de sprang ner för rulltrapporna och jag bedömer hans del till två månaders fängelse, även här villkorlig dom och samhällstjänst är tillräckligt.

- Vidare har vi en 21-åring som har gjort sig skyldig till det mesta av våldet. Han ska dömas för försök till rån. Jag menar att om man tittar på det samlade straffvärdet, och då får man även beakta narkotikabrotten, så landar man mellan 1,5-2 års fängelse.

- "Tim" är maskerad under upploppet och kastar en stol. Jag bedömer det som två månaders straffvärde. Med tanke på vad som har framkommit så menar jag att det är skyddstillsyn förenat med samhällstjänst som ska utdömas.

Annons

- Vi har en till 22-åring, han var omaskerad och han bekräftar att han var med och sprang in där. Man ser att han står och sparkar och stampar på målsägande flera gånger. Samtidigt är det försök till rån då flera försöker ta väskan. Om han döms för försök till rån så bedömer jag att det är ett års straffvärde. Det är i första hand. Men här finns det även möjlighet för tingsrätten att ta ställning till skyddstillsyn och ett kortare fängelsestraff.

- Vi har en till 22-åring, han är den enda som valt säga "inga kommentarer" på allt. Man ser att det är han som kastar bengal och även är med i upploppet i tunnelbanan. Jag bedömer hans del till tre månader, lite mer. Men jag bedömer ändå att villkorlig dom och samhällstjänst är tillräckligt.

- "Sulle" anses som gärningsman och har deltagit i upploppet. Mellan en till två månaders straffvärde. Samma sak här med villkorlig dom och samhällstjänst.

Annons

- "Åke" är bland de första in i tunnelbanan. "Åke" har sagt att han flydde från platsen och då råkade springa in i tunnelbanan. Men det är ju en väldigt märklig förklaring i och med att det var uppenbart var Djurgårdens supportrar kom ifrån, och att då fly in i det stället när det finns massa andra håll att springa till. Han var aktiv och därför delaktig i våldsamt upplopp. Om han döms så yrkar jag på två månaders straffvärde, det kan ingå i den tidigare skyddstillsynen med samhällstjänst.

- "Gurra" är också ledande i Brigada. Han är med i täten och kastar en stol. Jag bedömer hans delaktighet till tre månaders fängelsestraffvärde, men även här villkorlig dom och samhällstjänst tillräckligt.

- Vi har en till 21-åring, han har varit framme och varit en av de mest aktiva med slag och sparkar. Jag yrkar på ett års fängelsestraffvärde.

Annons

- "Niklas" har varit medveten om vad som sker när han slår och sparkar på den här personen. Det är försök till rån och våldsamt upplopp. Återkommer till yrkandet i morgon, straffvärdet. Tidpunkt för dom meddelas under tisdag eftermiddag.