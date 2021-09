Rydström om Blåvitts kris: "Spelarna är rädda"

Pressen är stor på IFK Göteborg. Med tio omgångar kvar att spela av allsvenskan har Blåvitt en marginal på endast fyra poäng ner till Degerfors på den negativa kvalplatsen.

Under måndagskvällen väntar ett möte med Kalmar FF på Gamla Ullevi. Under ledning av nygamle tränaren Henrik Rydström har Kalmar imponerat stort under säsongen och har hittills tagit 31 poäng på 20 matcher, ett facit som räcker till en sjundeplats i tabellen.

Det är med andra ord ett lag med medvind som gästar ett lag som knappt har fått något att stämma den senaste tiden. Det är dessutom ett Kalmar som, av många, anses spela en "frejdig" fotboll mot ett mer krampaktigt Blåvitt.

ANNONS

Anledningen till det krampaktiga spelet? Henrik Rydström tycker sig kunna se att Blåvitt-spelarna är rädda för att misslyckas på planen.

- Man tittar på Blåvitt mot AIK och så hör man några supportrar säga att de inte kämpar och så vidare. Men det är snarare så att spelarna är rädda för att misslyckas. Man vill bara komma undan med hedern i behåll. Då gör du inte så många positiva saker. Det tog oss säkert fyra månader innan spelarna började förstå vad jag menade – och därifrån kan man sedan börja bygga, säger han till Göteborgs-Posten.

- Jag har full förståelse för att det är jävligt jobbigt för spelare och tränare när man hamnar i det som Blåvitt är i. Jag tror det kommer bli bra så småningom. Det är jag övertygad om.

I början av juni tog Mikael Stahre över som ny huvudtränare i IFK Göteborg efter att Ronald Nilsson fått sparken. Hittills har effekten och resultaten uteblivit, men Henrik Rydström anser att Blåvitt ska ha tålamod.

ANNONS

- Nu tror alla att det blir en quick fix med Stahre. Det som är fördelen för oss i Kalmar är att vi inte har det yttre trycket som smyger sig in på spelarna. I januari-februari-mars så var det rätt mycket gnäll med våra mått mätt och spelarna tvivlade, men Stahre har slängts in något som redan är en vandrande frustration. Då är det tufft om du pratar inlärning och att ändra beteenden, säger Rydström till GP.

Blåvitt har fyra förluster på sina fem senaste matcher i allsvenskan.