Så ska MFF använda Vecchia: "En av dem som är födda för att spela fotboll"

Övergången från norska Rosenborg till Malmö blev officiell under fredagen, och Skånelaget betalar enligt tidningen Adresseavisen "en bit över" tio miljoner kronor för 28-åringen. Det är en totalsumma som inkluderar eventuella bonusar och klausuler.

Stefano Vecchia, som gjorde 23 mål på 40 matcher under två år i Norge, fanns på MFF:s radar redan säsongen 2020 när han tränades av Henrik Rydström i Sirius. Den nye MFF-tränaren säger att Vecchias namn kom på tal igen i december förra året, och det var på sportchefen Daniel Anderssons inrådan som klubben, enligt Rydström, konkretiserade intresset.

- Jag använde honom (Vecchia) mest till vänster. Men i Rosenborg har han spelat som en av två anfallare, visserligen i ett 5-3-2. Jag vet att jag pratade med honom under 2020 om att Cristiano Ronaldo då gick från kanten till att mer vara "nia", så vi var inne lite i de tankebanorna då. Och jag vet att han inte har några problem med att utgå från höger också. Nu har väl spelare börjat anamma och nu vet Steffo att vi inte har så fasta offensiva positioner, förutom när Isaac spelar så är han mer en fast nia, säger Rydström.

Är du nöjd med dina offensiva alternativ i truppen?

- Jag tycker att vi har många möjligheter till att förändra matchbilder. Spelare vill alltid starta, men är du en offensiv spelare finns alltid fördelar att komma in i slutskedet av matcher. Just att motståndarna är lite trötta, det är lite mer yta och då kan du använda dina egenskaper på bästa sätt. Vi har Patriot (Sejdiu) också som är en skicklig en-mot-en-spelare och kom in senast och gjorde det bra. Det finns många alternativ, men det Steffo ger oss är ett djupledsspel. Jag tror också man kan spela med Isaac och Steffo i ett 4-4-2. Han attackerar ytor på ett sätt som jag gillar också.