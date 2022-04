Sabetkar förstår Edvardsens firande: "Han tappade det - men det är okej"

Degerfors IF åkte under måndagen på en tung förlust mot Djurgårdens IF med 3-1 på Tele2 Arena i den allsvenska premiäromgången. Degerfors hade fyra ramträffar, varav Sean Sabetkar två, men lyckades bara få in bollen i mål en gång.

Desto bättre gick det för Victor Edvardsen, som gjorde två mål mot sin tidigare klubb, och firade sitt andra mål ordentligt i slutskedet.

Sabetkar tycker i sin tur att Edvardsen gjorde rätt i att fira det andra målet.

- Vi känner Victor. Han försökte hålla igen vid första målet. Sedan är han den han är. Vi kan inte bli arga på det. Han får fira. Jag tycker att han gjorde det respektfullt vid första målet, och sedan tappade han det lite vid andra målet, men vi alla tappar det lite ibland. Det är okej, säger han och fortsätter:

- Såklart är det surt just nu, men jag tycker han skötte sig.

Sabetkar hade även flera tuffa dueller med Edvardsen på planen.

- Jag vet lite att om man spelar lite extra hårt mot honom, så blir han lite irriterad. Sedan gjorde han två mål i dag, vilket visar vilken spelare han är. Vi vet båda två att vi spelar hårt. Det gjorde vi även på träningarna förra året. Det var inget konstigt.

Edvardsen säger i sin tur följande om hur han agerade efter sina mål:

- Första målet visade jag med respekt, och när trean kom var det så pass viktigt att adrenalinet kom ut. Då släppte allting och då valde jag att fira, säger han till Discovery+.