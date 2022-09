Sirius gest till Lagemyr: "Givet - det här känns förkrossande"

Sedan tidigare hade Patrik Karlsson Lagemyr jobbat sig tillbaka från flera tuffa knäskador. Nu har olyckan varit framme igen. Mot sin tidigare klubb IFK Göteborg tvingades han lämna planen i tårar och därefter bekräftade Sirius att 25-åringen ådragit sig en knäskada som gör att han blir borta en ”längre tid”.

Inför söndagens hemmamatch mot Djurgården klev Sirius startspelare ut till avspark med specialtröjor på sig. På framsidan var nummer 17, "Pakas" nummer, tryckt.

Tränaren Daniel Bäckström berättar:

- Att han åkte på den här skadan i det läget som han är i och efter det kriget som han har krigat under flera års tid… det gjorde ont i oss alla. Inte bara Sirius-anhängare, tror jag. Jag tror många i fotbolls-Sverige har blivit berörda av den här grejen. ”Paka” har krigat under många månader och gjort en så fantastisk resa under sin tid i Sirius. Inte bara för det han gjort som fotbollsspelare utan också för den han är som person.

- Jag sa det till honom, att det som hände när han klev in på Gamla Ullevi sist var så häftigt. Så fort han klev av bussen var det en sådan kärlek runt omkring honom. Det säger något om hur han är som person. Sen att det blir som det blir… att han tvingas kliva ut med sitt knä lindat, det känns bara förkrossande. Det är vad det är.

Bäckström fortsätter:

- Allt stöd, all kärlek och all lycka till honom. Han är fortfarande kvar i Göteborg hos nära och kära. Nu får vi se vad vi lägger för plan de kommande veckorna men det är klart att vi alla påverkas av det. Att visa uppskattningen genom att bära tröjor med hans tröjnummer på kändes givet. Och det var på spelarnas initiativ. Det här påverkar oss och det är jättetråkigt. Vi tänker på honom.