Skadebekymmer oroar Peking-tränaren inför toppmötet: "Varit väldigt rörigt i veckan"

På söndagen möts IFK Norrköping och AIK i ett hett allsvenskt toppmöte. Inför matchen leder AIK serien på 48 poäng och avståndet ner till Norrköping på fjärde plats är nio poäng. Många skulle hävda att en trepoängare är nödvändig om Peking inte vill tappa på Gnaget, men tränaren Jens Gustafsson ser inget syfte med att tänka så.

- Det spekulerar vi inte så mycket i. Det enda vi kan påverka imorgon är vår egen prestation. Vi ska gå in i matchen med stort mod och glädje. Det är vad vi funderar på och inte vad ett resultat åt det ena eller andra hållet kan innebära, säger han till Fotbollskanalen.

I våras möttes lagen. Då på Friends Arena, och Peking lyckades skaka AIK. Norrköping ledde med 3-2 efter en stark vändning i andra halvlek, men i slutet av matchen lyckades Rasmus Lindkvist kvittera och rädda en poäng till Solnalaget.

- Det var en andra halvlek som fungerade väldigt bra för IFK den matchen. Vi var aktiva med bollen och spelade med stort tålamod och stor rörelse. Det var de sakerna som gjorde att vi kunde göra tre mål och ta en poäng, säger Gustafsson.

Mötet mellan Norrköping och AIK är slutsålt, precis som Pekings hemmamöte med Hammarby var. Och Norrköpingstränaren gläds åt det hårda publiktrycket inför söndagens match.

- Det har blivit mer och mer av ett fullsatt Östgötaporten. Vi ser mer och mer av det och det är ett kvitto på att vi har vunnit förtroende från våra supportrar. Det är något som vi ständigt strävar efter att utöka. Det är väldigt roligt att vi får de här typerna utav matcher under hösten, säger han.

Inför matchen mot AIK brottas Norrköping med skadebekymmer. Filip Dagerstål skakade sig i U21-landslagets möte med Turkiet och missar matchen mot AIK. Dessutom är duon Kasper Larsen och Alexander Jakobsen osäkra till spel och testas på söndagen.

- Vi vet mer imorgon men vi kan konstatera att förutsättningarna in i matchen inte har varit optimala, säger Gustafsson om Larsens skadesituation.

Vad är status med Alexander Jakobsen?

- Det är samma sak där. Vi vet imorgon, men det har varit väldigt rörigt i veckan.

- Vi kommer få svar efter lunch kring status på spelarna.

Trots de eventuella skadeavbräcken kommer Norrköping inte ändra formation eller spelsätt beroende på vilka som kommer till spel.

- Vi har byggt en trupp med väldigt många skickliga spelare. Skulle det vara så att någon inte kan spela har vi en trupp som kan hantera det. Vi har många som vill komma in och visa att de vill vara med och spela. Vi förändrar inte bara för sakens skull, säger Gustafsson.

Mötet mellan AIK och Norrköping visas på C More Fotboll och kan streamas via cmore.se. Avspark klockan 15:00.