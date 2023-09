Skandalscener i Malmö - spelarna togs av planen

Malmö FF och IFK Göteborg gjorde under söndagen upp i ett klassikermöte på Eleda Stadion i Skåne. I första halvlek stod Arbnor Mucolli för två mål för Blåvitt, och efter nyförvärvets andra mål bröts matchen tillfälligt, samtidigt som spelarna togs av planen.

Anledningen till pausen var inkastade föremål - vid två tillfällen under matchen. Efter ett matchmöte kom sedan spelet igång igen på Eleda Stadion.

- Vi gick igenom vad som hänt (under ett matchmöte) och vad det är för läge. Det har kastats in föremål två gånger. Vid första gången tog vi en kort paus vid gästernas mål och nu var det också mycket föremål som kastades in mot spelarna. Då säger vårt reglemente att vi tar en paus i spelet, ett möte och nu har vi sett hur läget är. Alla känner att vi kör igen, så klockan 18.20 kommer vi igång igen, sa matchdelegaten Nicklas Bengtsson till Discovery+ under det tillfälliga avbrottet.

Första halvan av matchen kunde sedan spelas klart - utan problem.