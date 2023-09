TV: Olsson räddade MFF - kvitterade i 97(!) mot Blåvitt

Kort inpå avspark i klassikermötet mellan Malmö FF och IFK Göteborg stod det klart att en spelare i varje lag tvingades kasta in handduken. För hemmalaget var det Gabriel Busanello och hos gästerna målvakt Pontus Dahlberg, som båda utgick från respektive startelva efter uppvärmningen. Dessutom hade Blåvitt-kaptenen Marcus Berg strukits från matchtruppen sedan tidigare.

In från start kom i stället Martin Olsson och Adam Benediktsson.

Blåvitt startade bra mot ett hemmalag som inte kom till mycket i offensiv väg under matchinledningen. I den 13:e minuten kom också ledningsmålet för IFK Göteborg när Thomas Santos lyfte in ett inlägg till Arbnor Mucolli, som omarkerad kunde trycka dit 0-1.

Annons

MFF hade stora problem att ta sig ur gästernas press och kom inte till några målchanser av värde.

I stället kom 0-2 i den 36:e minuten. Arbnor Mucolli vände bort Lasse Berg Johnsen och placerade kyligt in sitt andra mål för kvällen. I samband med målet kastades föremål in på planen, varpå matchen tillfälligt avbröts och spelarna fick gå ner till omklädningsrummet. Spelet kunde dock återupptas ungefär tio minuter senare.

Strax innan halvtidsvilan hade Blåvitt också en tredje boll i nät när Adam Carlén stod fri och nickade, men linjedomaren hade höjt offsideflaggan i skyn.

Första halvlek slutade 0-2 och i paus buades Malmö FF högljutt ut av sina egna supportrar.

- Det är dåligt. Det är nog den sämre halvleken vi har gjort på länge, sa Pontus Jansson till Discovery+ i paus.

Annons

- De hade en tydlig plan som de följde till punkt och pricka. De gjorde det bra och vann dueller, men de gjorde allt det vi var beredda på att de skulle göra. Det är bara uselt av oss, fortsatte han.

Inför den andra halvleken bytte MFF in Taha Ali och ut gick Jesper Ceesay. De himmelsblå inledde också betydligt vassare än i den första halvleken och redan i den 48:e minuten tilldömdes man en straff sedan Sören Rieks gått omkull. Isaac Kiese Thelin stegade fram från elva meter och satte pricksäkert dit reduceringen till 1-2.

I den 62:a minuten fick Rieks ett bra nickläge från nära håll, men Adam Benediktsson kunde avvärja.

Målchanserna kryllade knappast, men i den 80:e minuten fick Oliver Berg skottläge i slottet, men Adam Benediktsson limmade bollen. I sekvensen efter gick Berg ner i straffområdet och hemmalaget ropade på straff - men utan gehör från domarteamet.

Annons

På övertid uppstod dramatik, då Martin Olsson klev fram i den 97:e minuten för MFF med ett skott i mål till slutresultatet 2-2 i Skåne.

- Det är frustration att vi inte kom upp i vår nivå i första halvlek, men vi låg under med 2-0 och kom tillbaka. Vi visade hjärta och kämpade i andra halvlek, så vi får vara nöjda med en poäng, säger Martin Olsson till Discovery+.

- Vi kom tillbaka starkt, men vi kom inte upp i år nivå. Det kommer hända den här säsongen. Vi visade fansen att vi inte ger upp och den här poängen kan vara viktig inför de sista matcherna. Vi får ta det som positivt att vi jobbade oss tillbaka, och fokusera på nästa match, fortsätter han.

MFF-tränaren Henrik Rydström är inte nöjd efteråt.

- Första halvlek var kanske vår sämsta i år, och sedan är det klart att jag inte är nöjd med 2-2 hemma mot IFK Göteborg, men så som det utvecklades finns det saker som vi tar med oss efter matchen. Vi kunde vända på matchbilden och få med oss en poäng, men sedan är vi inte nöjda med 2-2 hemma mot IFK Göteborg, säger Rydström till Discovery+ och fortsätter:

Annons

- IFK Göteborg gjorde ingenting annat än det vi visste att de skulle göra. De låg kompakt, jobbade hårt som fan och kontringsspelade. Vi visste även att de skulle söka inlägg på bortre stolpen. Jag ifrågasätter alltid mig själv kring om jag förberett spelarna för mycket, för lite, men det var ingen spelare som blev överraskad. Däremot ansvarar man som spelare själv för hur man tar sig an en match. När en motståndare är aggressiv - tycker du då det är bra? Vilket man kan, för då uppstår det ytor. Eller tycker du det är jobbigt? Det tyckte vi i första halvlek.

- Sedan har jag sagt det ett par omgångar, att vi spelar långsamt, vilket vi gjorde i första halvlek. Vi spelade där de ville att vi skulle spela och vände hem. Då kunde de bara fortsätta pressa. Vi lyckades förändra den mentaliteten i andra halvlek, men det ska vara där från början. Jag tycker att vi är ett omoget lag i vissa delar. Vi förstår inte fullt ut vad vi måste för att vara ett lag som tar bort allt som motståndarna försöker med. Det är bara att fortsätta.

Annons

Blåvitt-kuggen Adam Carlén är besviken.

- Vi började matchen bra och gjorde en bra första halvlek, vilket gjorde att vi ledde med 2-0. Sedan fick de ett tidigt mål, precis som de ville och då vet vi att de är skickliga när de får sätta tryck på oss. Sedan fick Martin Olsson en fin träff. Det var tråkigt att vi inte kunde hålla ut, säger han till Discovery+ och fortsätter:

- Det är klart att det är starkt att ta en pinne mot Malmö borta, men när vi var i det läget att vi ledde med 2-0 känns det tråkigt.

Astrit Selmani är inne på samma spår som Carlén.

- Det är tomt, väldigt, väldigt tomt. Jag kom in i ett läge, där vi var väldigt låga. Jag tror att jag nuddade bollen tre gånger under hela matchen, så det var mycket försvarsspel, och de var bra på att överbelasta ena sidan. Sedan vet jag inte var tolv minuters tilläggstid kom från, om jag ska vara helt ärlig. Det är klart att det är surt när vi var så sent inne. Det är nästan som att vi förlorade, säger han till Discovery+.

Annons

MFF är på andra plats, medan Blåvitt är på tolfte plats i allsvenskan. Efter landslagsuppehållet gästar Malmö FF Hammarby. IFK Göteborg tar emot Brommapojkarna.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin - Jansson, Moisander, Busanello - Ceesay, Johnsen, Pena, Rieks - Berg, Kiese Thelin, Nanasi.

IFK Göteborg: Dahlberg - Salomonsson, Svensson, Hausner, Wendt - Thordarson, Carlén, Kåhed - Santos, Norlin, Mucolli.