Smäll för Elfsborg - dubbla skador

IF Elfsborg kryssade under söndagen mot Degerfors IF (2-2) på Borås Arena, och därmed väntar nu en helt avgörande match mot Malmö FF borta nästa helg om SM-guldet.

Elfsborg åkte samtidigt på två skador mot Degerfors, då vänsterbacken Niklas Hult klev av tidigt och mittfältaren Emmanuel Boateng i slutet av matchen.

Nu ger Elfsborg-läkaren Matilda Lundblad besked om duon.

- Boateng fick en smäll, och i samband med det sträckte han ut benet och kände att det drog till i baksidan, säger Lundblad och fortsätter:

- Hult fick en smäll i ryggen två gånger under matchen, så vi tar det lite dag för dag, och försöker hjälpa honom och få igång honom så fort som möjligt.

På frågan om Boateng är borträknad är svaret följande:

- Det vill jag inte uttala mig om. Han kände av baksidan och bröt matchen, säger hon.

Boateng vet själv ännu inte om han kan spela mot Malmö.

- Det är min hamstring, och jag vet inte. Jag känner fortfarande smärta, så jag vet inte om jag kan spela nästa match, men förhoppningsvis. Det är svårt nu. Vi får se. Jag behöver göra MRI i morgon, och på onsdag får vi se vad som händer, säger han och fortsätter:

- Jag har aldrig haft den känslan förut (när han skadade sig). Det var konstigt. Jag har aldrig känt sådan smärta, det var en chock. Jag kände att jag inte kunde fortsätta.

På frågan om vad han skulle känna om han skulle missa guldmatchen är svaret följande:

- Jag mår väldigt dåligt, och jag är väldigt besviken. Jag vill verkligen vara där ute på planen, då det är den viktigaste matchen under hela säsongen. Vi behöver ta tre poäng, och vill ta det. Det är tufft. Det är inget jag kan göra. Jag behöver vara stark, och sedan får vi se i morgon och på onsdag hur MRI:n ser ut. Förhoppningsvis kan jag vara med laget och ta tre poäng. Förhoppningsvis är det inget allvarligt, säger han.

Elfsborg har tre poäng ner till Malmö på andra plats i allsvenskan. Båda lagen har samma målskillnad i toppstriden.