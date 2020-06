Spelare och ledare kritiska till Friends Arenas plan: ”Blev lite chockad”

SOLNA. AIK och MFF kryssade på Friends Arena. Under och efter matchen var spelare och ledare kritiska till planen. - Man blev lite chockad, säger MFF-anfallaren Guillermo Molins.

AIK och Malmö FF kryssade (2-2) under söndagskvällen på Friends Arena. AIK ledde länge med 2-0, men tappade i slutändan in två mål till 2-2 och kryss. Under och efter matchen riktade samtidigt spelare och ledare kritik mot gräsmattan på nationalarenan.

Malmö FF-anfallaren Guillermo Molins säger så här om planen:

- Den var inte bra, jag vet inte om de haft konsert här i går eller något, men det var ingen bra gräsmatta. Man är van vid att ha en så bra plan som vi har och förväntar sig att komma till nationalarenan och till en fin gräsmatta, så då blev man lite chockad när man kom och fick se planen. Men när det väl är dags för match får man ta det för vad det är och det var ändå hyfsat starkt att komma upp till 2-2, säger Molins.

AIK-tränaren Rikard Norling var även i halvtid kritisk till planen.

- Jättesvår plan att spela på, den är faktiskt jättedålig. Man tycker att man inte spelar så bra, men bollen studsar och far runt omkring fötterna. Det är inte spelarnas teknik, planen är riktigt dålig, sa tränaren till Dplay.

Han menade även att planens kvalitet påverkade taktiken.

- Ja, lite faktiskt. Man måste vara lite mer cyniska.