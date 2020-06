FEM SPANINGAR: "Unga, orutinerade AIK skakade om tunga MFF"

Unga och orutinerade skakade om ett helt gäng etablerade spelare

Eric Kahl är 18 år och fick starta mot MFF, det var hans första allsvenska match. Tom Strannegård, 18, gjorde sin tredje allsvenska start, Paulos Abraham, 17, gjorde också sin tredje start. Robin Tihi, 18, hoppade in i halvlek och det var hans fjärde allsvenska framträdande.

Alltså tre startade och fyra som spelade andra halvlek tillsammans där ingen är över 18 år och de tillsammans hade åtta allsvenska matcher tillsammans.

Lägg till Bilal Hussein, 20, som gjorde sin 14:e allsvenska start. Det var många unga och orutinerade spelare som var med och var nära att besegra ett MFF som bara hade en spelare under 27 år.

Det som imponerade mest med de unga och orutinerade var att ingen såg nervös ut utan att alla verkade gilla läget. Hussein var också den som satte 2-0.

Men tyngd och rutin reste sig på nio

Seriens bästa presslag plus en riktigt dålig plan gjorde att det inte blev något skönspel. Det var en fysisk match med många dueller och kamp om andrabollar. Det var två jämna lag. Malmö FF ville ofta slå långt och sätta Isaac Kiese Thelin i en mot en mot Per Karlsson, bakom fanns det flera gånger ytor men det var ingen som tog djupledslöpningar. Men MFF blev skakat när först Sebastian Larsson fick en frispark strax utanför straffområdet, i ett läge där det är 50/50 om han ska göra mål, och han lyfte den över muren och in i mål, och när sedan Bilal Hussein ökade på ledningen och det var också efter en fin individuell prestation. Då gjorde Jon Dahl Tomasson tre byten och det gav effekt. In med Guillermo Molins, Tim Prica och Jo Inge Berget. Vilja, hunger och kvalitet. MFF krigade för sitt liv, var tunga, hade vilja - och fick ett inkast. Jonas Knudsen är bra på att kasta långt, och det gjorde han. Andraboll, skott på Rasmus Lindqvist hand och straff. 2-1. Med tio minuter kvar skadade sig Per Karlsson och AIK spelade med en man mindre. Det blev för mycket för hemmalaget. En lång boll i den 90:e minuten av Prica över Karol Mets, Berget blev fri och blev neddragen av Mets. Straff och 2-2.

Inte konstigt att MFF saknade Christiansen

Vilket lag skulle inte gjort det? I cupen gjorde han tre mål mot AIK, och det var inte första gången i år som han klev fram och avgjorde. Nu var han avstängd och det märktes i MFF:s offensiv. Nu hade man inte den som med individuell skicklighet kan kliva fram och spela fram avgörande bollar eller avgöra på egen hand. Målen som kom var två straffar, en efter ett långt inkast, den andra dock efter en fin passning av Prica.

Obesegrade - men Tomasson måste nog få fart på det i allsvenskan

En seger och tre oavgjorda. Segern kom mot Mjällby och de oavgjorda har varit mot AIK, Varberg och Häcken. Spelmässigt har det inte varit imponerande, men man är tunga. Mot AIK hämtade man upp och gjorde två straffmål, det andra i sista minuten. Mot Mjällby klev Christiansen fram och avgjorde. Mot Häcken gjorde Molins målet efter felpass av Alexander Faltsetas. Tunga och obesegrade. Men vi väntar fortfarande på att spelet ska komma igång.

Nära Norling

Innan matchen var det bara Malmö FF av de allsvenska lagen som Rikard Norling inte hade vunnit mot som tränare för AIK sedan han kom tillbaka till klubben 2016. Och det var ju nära. Men han får hoppas på att bryta trenden när lagen möts nästa gång och då i Malmö. Senaste gången som AIK besegrade MFF var i oktober 2015.