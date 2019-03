Starfelt tror på tuff premiärmatch: "Inte en vanlig nykomling"

IFK Göteborg-backen Carl Starfelt är tillbaka i spel till kvällens premiär mot AFC Eskilstuna i allsvenskan. Efter förra säsongen opererade han båda höfterna och har därefter ägnat stora delar av försäsongen till rehabiliteringsträning innan han i genrepet var tillbaka från start i 1-0-segern mot Örgryte. Nu är han redo för spel i allsvenskan igen.

- Det är skitroligt! Vi är riktigt laddade och det ska bli kul att köra igång. Jag har rehabiliteringstränat en hel del och varit på gymmet, så för mig har det inte varit en jättelång försäsong, men för de andra är det nog lite extra skönt att det verkligen drar igång på riktigt. Det är klart att man är taggad, det ska bli kul och spännande, säger Starfelt till Fotbollskanalen.

Få matcher till trots, så tycker sig Starfelt ändå vara i bra form.

- Jag spelade 90 minuter mot Örgryte, så det var perfekt att få känna på det innan premiären. Jag tycker också att det kändes bra, framför allt i höfterna där man känner efter lite extra. Jag kände däremot ingenting, säger han.

- Jag kommer förmodligen att komma i bättre och bättre form och är kanske inte hundra procent, men jag känner mig ändå ganska nära. Det är väl framför allt det fysiska som kommer mer och mer, men det känns bra fotbollsmässigt, så det är kanske i slutet av matcherna som man kommer att vara lite tröttare än vad man är van vid, fortsätter han.

Blåvitt har - i Starfelts frånvaro - haft en försäsong med upp- och nedgångar. I svenska cupen blev det seger direkt mot Nyköping, men sedan avbrutet derby mot Gais och därefter kryss mot Örebro. Innan dess blev det två träningssegrar mot norskt motstånd, men efter cupmatcherna gick det inte lika bra med förlust mot Falkenberg och kryss mot Varberg innan segern mot Örgryte senast.

- Jag tycker faktiskt att självförtroendet känns bra och jag tror också att det var viktigt att vi vann senast mot Öis och att vi höll nollan. Det är också skönt för laget och framför allt för oss försvarare. Det är alltid skönt att komma in till en premiär med en nolla i bagaget, säger Starfelt.

- Jag tycker samtidigt att vi presterat bra fotboll i tävlingsmatcherna. Sedan var det en halvlek mot Falkenberg och en mot Varberg, där vi inte alls kom upp i nivå, men det är klart att vi ändå tror på oss själva och på vårt spel. Det måste vi göra - annars kan vi lika gärna lägga ner det, fortsätter han.

I eftermiddag lär det också krävas just en bra prestation för att besegra AFC Eskilstuna på Tunavallen. Nykomlingen får anses vara ett av försäsongens stora succélag med bland annat vändning från 0-2 till 3-2 mot Djurgården i genrepet och avancemang till final i svenska cupen dessförinnan.

- Jag tror att det blir ett riktigt tufft motstånd. De har visat sig vara i väldigt god form under försäsongen och att gå till final i cupen är riktigt starkt. De slog AIK borta, Djurgården i en träningsmatch och Norrköping åkte ut i samma grupp. Det är bara att kolla på resultaten, de är just nu inte en vanlig nykomling. Jag är imponerad. De jobbar hårt och strukturerat i framför allt sitt försvarsspel och har inte släppt in så mycket mål. Samtidigt har jag såklart en stor tro på vårt spel och vi ska vinna matchen, säger han.

IFK Göteborgs möte med AFC Eskilstuna börjar klockan 17.30 och sänds på C More Live 2 och streamat på C More.