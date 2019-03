Blåvitt-förvärv kan göra allsvensk debut mot AFC: "En spelare med mycket rutin"

IFK Göteborg ställs i kväll mot AFC Eskilstuna borta i premiären i allsvenskan. En av flera spelare som kan få göra allsvensk debut för Blåvitt är kongolesiske mittfältaren Nzuzi Toko som skrev kontrakt med klubben efter provspel. Toko har tidigare meriter från spel med bland annat schweiziska Grasshoppers och engelska Brighton & Hove Albion, men kan i dag få testa på spel i en ny serie - allsvenskan.

Blåvitt-kaptenen Sebastian Ohlsson tror att Toko kan bidra med mycket till laget.

- Det är en spelare med mycket rutin som jobbar hårt över stora delar av planen. Det känns som en spelare som kan bidra med mycket till oss, säger han till Fotbollskanalen.

- Nu har jag inte sett honom så mycket i matchspel, men han har rutin och kan vinna mycket boll, fortsätter han.

Ohlsson tror att Tokos erfarenhet kan bli viktig för laget, även om han också anser att det finns en bra blandning mellan yngre och äldre spelare i truppen.

- Ja, men det är klart att spelare som har mycket rutin kan bidra på olika sätt i jämförelse med de som inte har lika mycket rutin. Samtidigt är det en bra mix mellan äldre, rutinerade och lite yngre som kanske inte är lika rutinerade.

Ohlsson ser vidare fram emot matchen efter en lång försäsong med cupspel och träningsmatcher.

- Vi går in med en bra känsla. Det har sett bra ut på träningar, vi vann senast och vi vet vad vi kan, så vi går in med en bra känsla i gruppen.

Lagkaptenen menar att Blåvitt ska gå ut och styra spelet.

- Vi vill alltid ha det (bollinnehavet). Målet är i nästan varje match att föra spelet och sedan får vi se hur det artar sig, men jag skulle vilja säga att vi vill ha så mycket boll som möjligt.

Men den här gången blir det däremot inte lika mycket tillresta supportrar som vanligt, då bland annat IFK Göteborgs officiella supporterförening - Änglarna - bojkottar matchen. Änglarnas ordförande Sara Pudic berättade nyligen för Fotbollskanalen att det bland annat är med anledning av att de tycker att AFC Eskilstuna "saknar föreningsdemokratisk trovärdighet" och att de tycker att föreningen "har en historik av att röra sig i gråzonen för svensk idrotts föreningspraxis och kringgår 51-procentsregeln för att miniminera och svårliggöra medlemmars engagemang och inflytande".

- Det är klart att det är tråkigt. Vi har alltid ett stort stöd på bortamatcherna, men nu är det som det är, så det är inget vi kan göra något åt, säger Ohlsson.

- Man är van vid att ha ett grymt stöd på bortamatcherna, så det blir lite annorlunda.

Ohlsson vill däremot inte lägga sig i om det är rätt eller fel att bojkotta matchen.

- Det är som jag sagt innan, att jag är inte så insatt i allt det där. Man får respektera varje individ kring vad de tar för beslut i frågan. Sedan vet jag att en del blåvita bor i Stockholm och vill gå på matchen och då respekterar man det. Sedan bojkottar en del och vi kan inte göra så mycket åt det. Förhoppningsvis kommer mycket folk till hemmapremiären mot Elfsborg, säger han.

IFK Göteborgs möte med AFC Eskilstuna börjar klockan 17.30 och sänds på C More Live 2 och streamat på C More.