Thern om valet att lämna IFK Göteborg: "Brinner i knutarna där"

Under två säsonger var Simon Thern en så gott som given startspelare i IFK Göteborg. Men i takt med norrmannen Elias Hagens ankomst fick Thern ytterst lite speltid under försäsongen. Något som tidigare i veckan slutade med en flytt från Göteborg hem till moderklubben IFK Värnamo.

Men övergången var en speciell sådan, för i dagens allsvenska premiär skulle lagen nämligen möta varandra. Men efter en överenskommelse klubbarna emellan stod det klart att Thern inte skulle medverka i matchen, utan följde den från läktaren. Då fick han se sina nya lagkamrater skrälla och vinna med 1-0 efter ett självmål i slutminuterna.

- Jag hade extremt gärna velat vara med, men nu satt jag vid sidan av och då blir det ju en annan anspänning. Under stora delar av andra halvlek trodde jag att vi skulle kunna få in ett mål. Nu blev det väldigt slumpartat, men i andra halvlek tycker jag vi förtjänar att vinna, säger Simon Thern efter matchen.

Redan i januari gjorde uppgifter gällande att både IFK Göteborg och Simon Thern var öppna för att bryta avtalet om man kunde hitta rätt klubb. Men när 30-åringen fick bemöta uppgifterna menade han att det “inte fanns något på bordet”.

- Nu vet ju inte ni allt som händer bakom stängda dörrar, men jag har ju fört en dialog med klubben under en tid om vad jag hade för önskan. Nu är jag glad att jag spelar i IFK Värnamo.

Det var lite närmare en flytt än vad du ville säga?

- Det är klart att jag inte alltid spelar med öppna kort, även om jag är jävligt öppen! (skratt) Det vore ju korkat. Det är klart att det har funnits lite grejer, medger Thern.

Vilken framtid klubben Simon Thern tillhörde i måndags går till mötes är han osäker på. Efter den svaga försäsongen och Mikael Stahres avsked var det en hektisk sista tid i IFK Göteborg, menar mittfältaren.

- Jag vet faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det … Det brinner i knutarna, så är det ju. Mot IFK Värnamo hemma ska man vinna tio gånger av tio. De ska städa av den här typen av lag som vi är, men det lyckades de inte med i dag.

Hur trivdes du på slutet i Blåvitt?

- Jag ska inte säga att jag inte har trivts, men sedan är det klart att det fotbollsmässigt har funnits saker som man gjort lite annorlunda. Alla väljer ju sin inriktning och sedan får vi spelare anpassa oss efter det, men jag tror mer på ett sätt som IFK Värnamo spelar fotboll på än vad IFK Göteborg gör för tillfället.