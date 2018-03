TV: 16-årig debutant avgjorde derbyt för Blåvitt inför storpublik

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Göteborg var illa ute i det allsvenska genrepet mot Örgryte.

Då nickade 16-årige inhoppande debutanten, Benjamin Nygren, in 1-0 i derbyt och frälste Blåvitt inför knappt 10 000 åskådare.

- Grymt inhopp av Benjamin, jag har bara lovord över hans insats i dag, säger tränaren Poya Asbaghi till C More.