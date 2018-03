TV: Blåvitt-talangen efter drömdebuten: "Var bollkalle för några år sen - nu debut så här"

IFK Göteborg vann under lördagseftermiddagen derbyt mot Örgryte med 1-0 inför 9 855 åskådare på Gamla Ullevi. Då föddes möjligen en ny, framtida Blåvitt-stjärna. 16-årige debutanten Benjamin Nygren hoppade in i den 72:e minuten och nickade sju minuter senare in matchens avgörande mål till 1-0-seger.

Han var efteråt rörd över sin drömdebut med A-laget.

- Det är riktigt, riktigt roligt. Jag var bara för några år sedan bollkalle och nu får jag göra debut och på det här sättet. Det är riktigt riktigt, riktigt roligt, säger Nygren.

- Det gäller bara att komma in och tänka på att det är en helt vanlig match. Det gäller att göra det man är bra på, lita på sig själv att man är bra, fortsätter han.

Var det här det du drömde om som bollpojk?

- Om jag ska vara helt ärligt, så hade jag inte tänkt så långt. Jag vet faktiskt inte, säger han.

Nygren ser sig själv som en spelare med bra spelförståese med näsa för mål.

- Jag har en väldigt bra spelförståelse, är ganska modern i mitt spel, kanske lite osvensk. Jag har bra passningar, bra spelförståelse och gör en del mål, säger han.

Däremot vågar han inte hoppas på en startplats i premiären nästa helg mot Trelleborg.

- Det är upp till Poya (Asbaghi) att ta ut laget, men jag ser bara till att göra mitt och mitt bästa, så får vi hoppas på det bästa, avslutar han.

Se hela intervjun med Benjamin Nygren i spelaren ovan.