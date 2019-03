TV: AFC-målvaktens jättetavla - bjöd Djurgården på ledningsmål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

0-0 efter halvtimmens spel. Då bjöd AFC-målvakten Mihail Ivanov Djurgårdens Mohamed Buya Turay på 1-0. - Så där får man ju inte agera, kommenterar Marcus Bühlund i C Mores sändning.

Under lördagen genrepade AFC Eskilstuna och Djurgården inför den allsvenskan som drar i gång nästa helg.

Matchen var mållös fram till 30:e minuten. Då svarade AFC:s Mihail Ivanov för en jättetavla. Målvakten fick en hemåtpassning och skulle rensa bollen, men väntade för länge med att leta alternativ. I stället kunde Mohamed Buya Turay, med ett förflutet i AFC, ta bollen från Ivanov och raka in 1-0 för Djurgården.

- Hoppsan. Oj, oj, oj, kommenterade Marcus Bühlund i C Mores sändning.

- Det är en jättetavla av Mikhail Ivanov. Så där får man ju inte agera.

Matchen visas just nu på C More Fotboll och på cmore.se.