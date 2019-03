TV: Här tvingas AFC:s nyckelspelare av planen skadad

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More.

Felix Michel har imponerat under försäsongen i AFC. Men mot Djurgården tvingades mittfältaren kliva av skadad efter en smäll.

AFC Eskilstunas Felix Michel har för sina insatser under försäsongen, träningsmatcher och i cupen, fått beröm. C Mores expert Alexander Axén öste beröm över mittfältaren efter mötet med AIK – och lagkamraten Anel Rashkaj sa följande under den allsvenska upptaktsträffen.

- Om jag varit allsvensk sportchef hade jag haft ögonen på honom hela den här säsongen:

Under lördagens genrep mellan AFC och Djurgården tvingades dock Michel till ett byte efter drygt en halvtimmes spel. Michel haltade då av planen och tog sig åt låret efter att ha fått en smäll i duell med Mohamed Buya Turay.

Några minuter senare valde hemmalaget att byta ut Michel. Han ersattes av Mehmed Dresevic.

Matchen visas på C More Fotboll och i paus var ställnignen 1-0 till Djurgården.